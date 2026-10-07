ICE hace un llamado a los veteranos de Estados Unidos para que se unan a sus filas: “Si todavía escuchan el llamado para servir a este país, ICE los necesita”

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) hizo un llamado a los veteranos de las Fuerzas Armadas para que se incorporen a la agencia y continúen sirviendo al país desde sus filas.

Por medio de una publicación en X, ICE señaló que los veteranos ya cuentan con experiencia y capacidades que pueden ser aprovechadas por la agencia. “Su nación ya les debe gratitud por su servicio, pero si todavía escuchan el llamado para servir a este país, ICE los necesita”, indicó la entidad.

En el mensaje, la agencia destacó que sus funcionarios trabajan frecuentemente junto al Departamento de Guerra en operaciones relacionadas con la remoción de extranjeros que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos, incluidos aquellos señalados por delitos violentos y terrorismo.

Asimismo, ICE precisó que actualmente está contratando oficiales de deportación en diferentes lugares del territorio estadounidense y animó a los veteranos a considerar estas oportunidades laborales.

Cabe resaltar que la convocatoria vigente para oficiales de deportación de la agencia contempla puestos en numerosas ubicaciones y está abierta a ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con la información publicada en USAJOBS, las funciones incluyen apoyar la aprehensión de personas acusadas de violar las leyes migratorias, realizar entrevistas e investigaciones, preparar informes, efectuar traslados y participar en procesos de detención y deportación.

La oferta también establece que los oficiales de deportación deben estar dispuestos a aceptar reasignaciones geográficas de acuerdo con las necesidades operativas de ICE. La convocatoria actualmente publicada tiene como fecha de cierre el 31 de diciembre de 2026, con nuevos cortes de selección establecidos según las necesidades de la agencia.

El llamado a los veteranos se suma a una política de reclutamiento que ICE mantiene desde hace años. La propia agencia señala que los veteranos representan aproximadamente un tercio de su fuerza laboral y que los oficiales de deportación se encuentran entre las principales ocupaciones desempeñadas por quienes han servido en las Fuerzas Armadas.

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Del mismo modo, la Oficina de Administración de Personal (OPM) contempla diferentes mecanismos de contratación y preferencias para veteranos. Entre ellos se encuentra la Veterans' Recruitment Appointment (VRA), que permite a las agencias realizar determinados nombramientos no competitivos de veteranos elegibles hasta el nivel GS-11, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

De esta manera, ICE busca atraer a miembros de las Fuerzas Armadas que hayan culminado su servicio y que estén interesados en continuar trabajando en labores relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias y la seguridad nacional de Estados Unidos.