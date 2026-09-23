Del cuidado de mascotas a la rehabilitación de pingüinos: prueban tecnología textil en Chile

Se trata de BodyCobre una prenda desarrollada por Kimbavet que incorpora cobre y zinc. La iniciativa surgió de una necesidad concreta de la ONG Conservación Humboldt, cuyos equipos reciben pingüinos rescatados con heridas que requieren tratamientos, suturas y periodos de recuperación.

Uno de los problemas durante este proceso es que los animales pueden alcanzar sus propias heridas con el pico, lastimarse nuevamente o arrancarse los puntos. La prenda funciona como una barrera física que protege las zonas afectadas y, al mismo tiempo, permite reducir la manipulación de los animales.

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“Como barrera física funciona excelentemente bien, es muy cómoda de utilizar”, explica Tomás Pino Damke, presidente de Conservación Humboldt, quien destaca que los primeros ejemplares han tolerado bien la prenda.

El diseño requirió tomar medidas de los pingüinos para desarrollar prototipos adaptados a sus características. Uno de ellos fue probado inicialmente con la colaboración de Buin Zoo y posteriormente utilizado en el centro de rehabilitación de Conservación Humboldt.

Para los especialistas, una de las ventajas es que la prenda puede colocarse y retirarse con facilidad. “Los tiempos de contacto con el animal se reducen un montón”, señala Pino Damke, algo especialmente importante en animales que deben completar su recuperación para posteriormente regresar a su hábitat natural.

Por ahora, el proyecto continúa en etapa de desarrollo y evaluación. La experiencia busca determinar si una solución creada para animales domésticos puede convertirse, con las adaptaciones necesarias, en una herramienta complementaria para la rehabilitación de fauna silvestre.

El objetivo final es que estas innovaciones contribuyan a mejorar los procesos de rescate y recuperación y, cuando sea posible, facilitar el regreso de los animales a su entorno natural.