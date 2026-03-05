NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jim Carrey

En medio de las teorías conspirativas que circulan en internet, así reaccionó Jim Carrey al ser consultado si fue "reemplazado" por un supuesto "impostor"

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Jim Carrey, actor canadiense - Foto: EFE
Jim Carrey, actor canadiense - Foto: EFE
Según el equipo del protagonista de éxitos como 'El Grinch', 'La máscara' o 'Ace Ventura', el actor intenta no darle importancia al tema.

El querido actor canadiense Jim Carrey reaccionó recientemente a las teorías conspirativas que afirman que fue reemplazado por un doble.

o

Al margen de los ‘fake news’ que circulan en internet, Carrey fue consultado, por un creador de contendido en medio de varios fans que le pedían fotos y autógrafos al artista, sobre si fue “reemplazado” por supuesto “impostor”.

Lejos de molestarse por esa reiterada información, la celebridad se tomó con humor la pregunta.

Según el equipo del protagonista de éxitos como ‘El Grinch’, ‘La máscara’ o ‘Ace Ventura’, el actor intenta no darle importancia al tema.

o

La polémica comenzó después de su participación en los Premios César 2026, (ceremonia de la Academia del Cine Francés), donde su apariencia física y su fluido discurso en francés generaron especulaciones en redes sociales sobre la posibilidad de que se tratara de un “clon”.

Su representante declaró a medios como People y TMZ que Carrey asistió personalmente a la gala para recibir su César de Honor.

Durante el evento, Carrey habló sobre su profesión de manera metafórica, señalando que “cada personaje es como arcilla que el actor moldea a su manera”.

Asimismo, Gregory Caulier, delegado general de los premios, explicó a Variety que la participación del actor estaba planificada desde el verano y que pasó meses practicando su discurso en francés.

A pesar de que Carrey anunció en el año 2022 que se retiraría para centrarse en la pintura y en una vida más espiritual, ha realizado algunas apariciones públicas ocasionales.

o

Estas apariciones, junto con los cambios naturales por el paso del tiempo o posibles retoques estéticos, han alimentado rumores y teorías en redes sociales como TikTok, X e Intagram.

Temas relacionados:

Jim Carrey

Actor

Redes sociales

Video

Viral

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de avión de combate de Israel contra caza del régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el derribo de un avión de combate del régimen iraní por un avión de combate de la Fuerza Aérea de Israel

Foto de referencia
Ecuador

Helicópteros, sistemas de videovigilancia y operativos terrestres: así son las operaciones de EE. UU. contra el narcotráfico en Ecuador

Secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth | Foto: EFE
Pete Hegseth

"La Operación Lanza del Sur ha restablecido la disuasión contra los cárteles narcoterroristas": secretario de Guerra de EE. UU. desde la sede del Comando Sur

Base militar de EE. UU. Al-Udeid en Catar - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Irak e Irán / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Kurdos iraníes estarían lanzando una ofensiva contra el régimen, según Fox News

Más de Entretenimiento

Ver más
Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
Bad Bunny

Bad Bunny se pronuncia tras su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl

Willie Colón - EFE
Música

Así fue despedido Willie Colón en Colombia: Cali y Barranquilla se unieron en un emotivo homenaje

Shakira | Foto: EFE
Shakira

Shakira sorprende con su manejo del idioma chino en mensaje en el que prometió visitar pronto al país asiático

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump - EFE
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que planea visitar Venezuela: "No sé cuándo, pero lo haré"

Jorge y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Régimen venezolano

"Los hermanos Rodríguez van a hacer todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder": Alejandro Hernández advierte sobre la estrategia del régimen venezolano ante la presión de EE. UU.

Donald Trump y Friedrich Merz en la Casa Blanca - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Trump afirma que Alemania está colaborando en la Operación Furia Épica en medio de su primera reunión con un líder europeo tras los ataques a Irán

Petróleo | Foto Canva
Petróleos de Venezuela

Venezuela se convierte en el quinto proveedor de petróleo de EE. UU. tras la caída de Maduro, según la Agencia de Información de Energía

María Corina Machado y su mensaje a los jóvenes que salieron a marchar en el Día de la Juventud - Fotos; AFP
María Corina Machado

“Un país unido y decidido a avanzar hacia la libertad”: el mensaje de María Corina Machado tras las manifestaciones en el Día de la Juventud

Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
Bad Bunny

Bad Bunny se pronuncia tras su histórico show en el medio tiempo del Super Bowl

Hugo Chávez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Si esta ley fuera promulgada en 1992, Hugo Chávez no hubiera sido liberado": activista venezolano en el exilio sobre ley de amnistía del régimen

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre