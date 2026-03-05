En medio de las teorías conspirativas que circulan en internet, así reaccionó Jim Carrey al ser consultado si fue "reemplazado" por un supuesto "impostor"

El querido actor canadiense Jim Carrey reaccionó recientemente a las teorías conspirativas que afirman que fue reemplazado por un doble.

Al margen de los ‘fake news’ que circulan en internet, Carrey fue consultado, por un creador de contendido en medio de varios fans que le pedían fotos y autógrafos al artista, sobre si fue “reemplazado” por supuesto “impostor”.

Lejos de molestarse por esa reiterada información, la celebridad se tomó con humor la pregunta.

Según el equipo del protagonista de éxitos como ‘El Grinch’, ‘La máscara’ o ‘Ace Ventura’, el actor intenta no darle importancia al tema.

La polémica comenzó después de su participación en los Premios César 2026, (ceremonia de la Academia del Cine Francés), donde su apariencia física y su fluido discurso en francés generaron especulaciones en redes sociales sobre la posibilidad de que se tratara de un “clon”.

Su representante declaró a medios como People y TMZ que Carrey asistió personalmente a la gala para recibir su César de Honor.

Durante el evento, Carrey habló sobre su profesión de manera metafórica, señalando que “cada personaje es como arcilla que el actor moldea a su manera”.

Asimismo, Gregory Caulier, delegado general de los premios, explicó a Variety que la participación del actor estaba planificada desde el verano y que pasó meses practicando su discurso en francés.

A pesar de que Carrey anunció en el año 2022 que se retiraría para centrarse en la pintura y en una vida más espiritual, ha realizado algunas apariciones públicas ocasionales.

Estas apariciones, junto con los cambios naturales por el paso del tiempo o posibles retoques estéticos, han alimentado rumores y teorías en redes sociales como TikTok, X e Intagram.