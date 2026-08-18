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Martes, 18 de agosto de 2026
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Chyno Miranda

Recuperación de Chyno Miranda va 'viento en popa': así se le ve al cantante

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Chyno Miranda, cantante venezolano - Foto: EFE
Chyno Miranda, cantante venezolano - Foto: EFE
A diferencia de años anteriores, el intérprete de 'Niña Bonita' habló de forma fluida y con un comportamiento pausado en una entrevista.

Recientemente, el cantante venezolano Chyno Miranda ofreció una entrevista para Despierta América, donde habló de su recuperación.

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A diferencia de años anteriores, el intérprete de 'Niña Bonita' habló de forma fluida y con un comportamiento pausado para responder.

“Estoy feliz de estar aquí, fortalecido con mi esposa y con toda mi familia”, expresó Miranda.

Asimismo, el cantante lamentó la situación que atraviesan Venezuela y Colombia, respectivamente, debido a los terremotos registrados en ambos países.

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Es de recordar que Miranda, en los últimos años, ha sido motivo de discusión entre la opinión pública debido a las graves secuelas de salud que le dejó el covid-19.

Además, también se ha hablado sobre el impacto que habría dejado en él un supuesto consumo de drogas, su divorcio con Natasha Araos y su estancia en una clínica de rehabilitación en Caracas, que desencadenó acusaciones de maltratos.

A pesar de haber pasado por situaciones complicadas, Chyno demuestra que quiere salir adelante.

Hace poco, el dúo musical venezolano Chyno y Nacho hizo oficial el lanzamiento del videoclip del tema musical “D’Lejitos”, el mismo que grabaron junto a su paisana, la cantante Elena Rose.

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La canción forma parte de 'Radio Venezuela', el proyecto musical con el que ambos artistas buscan reencontrarse con sus raíces y destacar la identidad, cultura y talento venezolano.

En “D’Lejitos”, los tres artistas combinan sus estilos en una propuesta que gira en torno a la nostalgia y la sensibilidad.

El videoclip fue grabado en Medellín, Colombia, y presenta una propuesta visual de carácter íntimo y emotivo.

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