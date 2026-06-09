NTN24
Martes, 09 de junio de 2026
Martes, 09 de junio de 2026
Régimen Ortega - Murillo

"El régimen está en una fase de paranoia": activista nicaragüense sobre advertencias del Gobierno Trump a la dictadura de Ortega y Murillo

junio 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Estados Unidos sancionó a un centenar de funcionarios vinculados al régimen de los Ortega Murillo tras la muerte bajo custodia del preso político Brooklyn Rivera.

Félix Maradiaga, activista, líder de la disidencia nicaragüense y exprisionero político de la dictadura de los Ortega Murillo en Nicaragua, dijo en La Mañana de NTN24 que "el régimen está en una fase de paranoia".

"Nicaragua va a ser libre, no es una labor fácil, pero hay una ruta hacia la libertad porque incluso el régimen está en una fase de paranoia persiguiendo aún a quienes en algún momento le respaldaron", expuso Maradiaga.

El activista aseguró que, para que el régimen caiga, hay que "golpear el bolsillo de la dictadura", "acompañar a la resistencia democrática" y "acompañar también a las voces en el exilio".

o

Las declaraciones de Maradiaga se dan después de que Estados Unidos sancionara a un centenar de funcionarios vinculados al régimen de los Ortega Murillo tras la muerte bajo custodia del preso político Brooklyn Rivera, quien estuvo en desaparición forzada durante más de dos años.

Entre los señalados figura Lumberto Campbell, integrante del Consejo Supremo Electoral, a quien Estados Unidos acusa de haber participado directamente en la negativa de asistencia médica al dirigente indígena durante su reclusión.

Entretanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó en un contundente mensaje a la dictadura nicaragüense de "enemigo de la humanidad" y reiteró que la administración del presidente Donald Trump "no ignorará" ninguno de los crímenes cometidos por el orteguismo.

Temas relacionados:

Régimen Ortega - Murillo

Régimen de Nicaragua

Represión de Daniel Ortega en Nicaragua

Activistas

Dictadura en Nicaragua

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cerrar el Helicoide no resuelve el problema”: Biagio Pilieri, dirigente político que fue un preso político del régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Afecta a De La Espriella no acatar la medida del juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Escándalo en España: Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
El candidato presidencial Iván Cepeda. (EFE)
Iván Cepeda

"No hemos encontrado evidencia de irregularidades": Iván Cepeda moderó denuncias sobre resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

“Nuestra mayor preocupación es la desinformación que circula en redes sociales sobre supuesto fraude electoral”: Misión de Observación Nacional de Colombia

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Papa León XIV

Magnifica Humanitas, 2

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
El candidato presidencial Iván Cepeda. (EFE)
Iván Cepeda

"No hemos encontrado evidencia de irregularidades": Iván Cepeda moderó denuncias sobre resultados de la primera vuelta de elecciones presidenciales

Elecciones en Colombia - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

“Nuestra mayor preocupación es la desinformación que circula en redes sociales sobre supuesto fraude electoral”: Misión de Observación Nacional de Colombia

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. y Delcy Rodríguez - Foto: EFE
José Luis Rodríguez Zapatero

Menciones a Delcy Rodríguez como "La dama": esto dice el documento de imputación contra Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias y corrupción

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Régimen venezolano

"La prioridad no es la libertad inmediata, la prioridad es evitar el caos": Antonio De La Cruz sobre postura de Trump con Venezuela

Avión de Panamá - Federación Panameña de Fútbol
Copa Mundial del Fútbol

"Una aeronave que lleva mucho más que un equipo": así es de imponente el avión que transportó a la selección de Panamá rumbo al Mundial

Centro de votación en Colombia / Candidatos a la Presidencia: Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo e Iván Cepeda - Fotos: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Rodeados de la prensa y arropados por sus simpatizantes: así votaron varios de los candidatos de las elecciones presidenciales Colombia 2026

Nasa

La inspiradora historia de Sara Rengifo, la ingeniera colombiana que dejó huella en Artemis II de la NASA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre