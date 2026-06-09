"El régimen está en una fase de paranoia": activista nicaragüense sobre advertencias del Gobierno Trump a la dictadura de Ortega y Murillo

Félix Maradiaga, activista, líder de la disidencia nicaragüense y exprisionero político de la dictadura de los Ortega Murillo en Nicaragua, dijo en La Mañana de NTN24 que "el régimen está en una fase de paranoia".

"Nicaragua va a ser libre, no es una labor fácil, pero hay una ruta hacia la libertad porque incluso el régimen está en una fase de paranoia persiguiendo aún a quienes en algún momento le respaldaron", expuso Maradiaga.

El activista aseguró que, para que el régimen caiga, hay que "golpear el bolsillo de la dictadura", "acompañar a la resistencia democrática" y "acompañar también a las voces en el exilio".

Las declaraciones de Maradiaga se dan después de que Estados Unidos sancionara a un centenar de funcionarios vinculados al régimen de los Ortega Murillo tras la muerte bajo custodia del preso político Brooklyn Rivera, quien estuvo en desaparición forzada durante más de dos años.

Entre los señalados figura Lumberto Campbell, integrante del Consejo Supremo Electoral, a quien Estados Unidos acusa de haber participado directamente en la negativa de asistencia médica al dirigente indígena durante su reclusión.

Entretanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó en un contundente mensaje a la dictadura nicaragüense de "enemigo de la humanidad" y reiteró que la administración del presidente Donald Trump "no ignorará" ninguno de los crímenes cometidos por el orteguismo.