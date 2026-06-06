Régimen de Nicaragua secuestró el cadáver de Brooklyn Rivera: “no se logró cumplir su última voluntad”

En el programa La Tarde de NTN24, Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera, denuncia que el régimen de Nicaragua tiene retenido el cadáver de su padre y alerta la desaparición de algunos miembros de su familia.

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Con mucha nostalgia, Rivera expresó que “no se logró cumplir la última voluntad de mi padre que era descansar al lado de mi abuela”.

Ahora, lidia con la desaparición de algunos miembros de su familia que fueron a buscar el cuerpo de Brooklyn. “Con más incertidumbre y tristeza por los seis desaparecidos que fueron a buscar el cuerpo de mi padre y se les fue negado y en estos momentos no sabemos cómo se encuentran”.

Rivera contundentemente denunció que “ellos tienen secuestrado el cuerpo de mi padre. No tenemos acta de defunción”. Además, cuestionó el cómo murió Brooklyn, ya que fueron “tres años de tortura y de la forma inhumana que lo trataron, por eso falleció mi padre”.

“Empiezo a dudar del día y la hora en que murió mi padre, lo único que mostraron fue unas fotos. La respuesta la tienen ellos, pero no nos han dado una explicación”, relató.

Por último, hizo un llamado a las autoridades internacionales, Rivera pide “una investigación independiente para esclarecer la situación de la muerte de mi padre”.