NTN24
Sábado, 06 de junio de 2026
Sábado, 06 de junio de 2026
Muerte

Régimen de Nicaragua secuestró el cadáver de Brooklyn Rivera: “no se logró cumplir su última voluntad”

junio 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Con mucha nostalgia, Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera, dijo en NTN24: “No tenemos acta de defunción”.

En el programa La Tarde de NTN24, Tininiska Rivera, hija de Brooklyn Rivera, denuncia que el régimen de Nicaragua tiene retenido el cadáver de su padre y alerta la desaparición de algunos miembros de su familia.

o

Con mucha nostalgia, Rivera expresó que “no se logró cumplir la última voluntad de mi padre que era descansar al lado de mi abuela”.

Ahora, lidia con la desaparición de algunos miembros de su familia que fueron a buscar el cuerpo de Brooklyn. “Con más incertidumbre y tristeza por los seis desaparecidos que fueron a buscar el cuerpo de mi padre y se les fue negado y en estos momentos no sabemos cómo se encuentran”.

Rivera contundentemente denunció que “ellos tienen secuestrado el cuerpo de mi padre. No tenemos acta de defunción”. Además, cuestionó el cómo murió Brooklyn, ya que fueron “tres años de tortura y de la forma inhumana que lo trataron, por eso falleció mi padre”.

Empiezo a dudar del día y la hora en que murió mi padre, lo único que mostraron fue unas fotos. La respuesta la tienen ellos, pero no nos han dado una explicación”, relató.

o

Por último, hizo un llamado a las autoridades internacionales, Rivera pide “una investigación independiente para esclarecer la situación de la muerte de mi padre”.

Temas relacionados:

Muerte

Nicaragua

Régimen de Nicaragua

Brooklyn

Presos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están exigiendo hasta foto del voto y el que no vote tiene que pagar una multa de hasta dos millones de pesos": denuncian presiones de las disidencias de las FARC en regiones de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Régimen de Nicaragua secuestró el cadáver de Brooklyn Rivera: “no se logró cumplir su última voluntad”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Afecta a De La Espriella no acatar la medida del juez sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nuevas y reveladoras imágenes de lo que pasó en la discoteca Jet Set, donde hubo 236 muertos, incluido el cantante Rubby Pérez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Visita del general Dan Caine a Caracas ocurrió mientras trasladaban presos políticos desde El Helicoide.
Presos políticos

Detalles de la visita a Caracas del militar más poderoso de Estados Unidos mientras el régimen vaciaba El Helicoide

María Elvira Salazar, congresista republicana de los Estados Unidos - Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"¡Que ni se atrevan!": la advertencia de María Elvira Salazar a quienes pretenden cometer irregularidades en las elecciones de Colombia

En entrevista con NTN24, Álvaro Uribe hace contundentes advertencias sobre elecciones en Colombia.
Elecciones Presidenciales en Colombia

"El gran fraude ha sido la imposición de los grupos violentos de votar por Iván Cepeda en muchos territorios", denuncia el expresidente Álvaro Uribe

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: AFP
Elecciones en Colombia

"Es una narrativa que uno ve como patrón en los gobiernos de izquierda": analista sobre cuestionamientos de Petro a elección presidencial en Colombia

El Helicoide | Foto: AFP
El Helicoide

"Lo que correspondería sería resguardar las instalaciones e iniciar todo un trabajo de recabación de evidencia con rigor forense": Martha Tineo sobre el supuesto cierre de El Helicoide

Más de Actualidad

Ver más
Jerry Rivera, cantautor y músico puertorriqueño - Fotos: Instagram
Jerry Rivera

Jerry Rivera da a conocer algunos trucos que se hace para verse joven: "aquí hay trampa"

Margareth Baduel, activista de derechos humanos, hermana del preso político venezolano Josnar Baduel e hija del general fallecido Raúl Isaías Baduel / Cartel con el que manifestantes piden por la liberación de Josnar Baduel - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Cada día que pasa se deteriora más y más su organismo; no queremos que se repitan las muertes bajo custodia del régimen": Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnar Baduel

Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Sucesos

Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida; las cámaras de seguridad del lugar también desaparecieron

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jerry Rivera, cantautor y músico puertorriqueño - Fotos: Instagram
Jerry Rivera

Jerry Rivera da a conocer algunos trucos que se hace para verse joven: "aquí hay trampa"

Margareth Baduel, activista de derechos humanos, hermana del preso político venezolano Josnar Baduel e hija del general fallecido Raúl Isaías Baduel / Cartel con el que manifestantes piden por la liberación de Josnar Baduel - Fotos: NTN24 / EFE
Presos políticos

"Cada día que pasa se deteriora más y más su organismo; no queremos que se repitan las muertes bajo custodia del régimen": Margareth Baduel, hermana del preso político venezolano Josnar Baduel

Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Sucesos

Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida; las cámaras de seguridad del lugar también desaparecieron

Carlos Alcaraz, tenista español - Foto: AFP
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz también se pierde el Grand Slam de Wimbledon tras no recuperarse de su lesión

Copa del Mundial de 2026 | Foto: AFP
Mundial 2026

Selección del continente americano se queda sin entrenador a un mes del Mundial 2026

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz

Así fue la emotiva reacción del papá de Luis Díaz al ver a su hijo en las láminas del álbum del Mundial 2026

María Corina Machado, líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Donde voten todos los venezolanos dentro y fuera del país": María Corina Machado pide desde Panamá "elecciones libres y justas" para la transición en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre