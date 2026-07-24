ONG chilena busca fondos para reconstruir viviendas tras terremotos en Venezuela

La ONG chilena TECHO inició una campaña internacional de recaudación de fondos para apoyar la reconstrucción de viviendas en Venezuela , un mes luego de los terremotos que dejaron millas de fallecidos y una extensa destrucción de infraestructura en distintas regiones del país.

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La iniciativa, denominada "Unidos por Venezuela", quiere financiar viviendas de emergencia de instalación rápida para quienes quedaron sin techo y suministros destinados a reparar hogares que sufrieron daños graves . La organización, que trabaja en Venezuela desde hace 15 años, también inició un proceso de evaluación territorial para identificar las comunidades que requieren atención prioritaria.

TECHO detalló que su respuesta está dividida, son varias etapas. En primera instancia realiza un levantamiento de información acerca de las zonas afectadas y las necesidades de las familias. Posteriormente, prevé la construcción de soluciones habitacionales de emergencia y el desarrollo de alternativas de habitabilidad junto con otros actores.

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"Venezuela está atravesando una emergencia que dejó consecuencias devastadoras y es fundamental actuar con decisión", afirmó Juan José Ayerza, director general de TECHO, al notificar la campaña. La organización quiere convertir las donaciones en soluciones concretas para las personas que perdieron sus viviendas o que permanecen en estructuras que ya no ofrecen condiciones seguras.

La campaña se desarrolla a la vez que el país enfrenta una de las mayores emergencias de los últimos años. Los terremotos del 24 de junio, de magnitudes 7,2 y 7,5, afectarán distintas regiones y provocarán daños en viviendas, hospitales, escuelas, comercios y otras infraestructuras.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó inicialmente que los sismos provocaron daños físicos directos por unos 6.700 millones de dólares, equivalentes a cerca del 6% del producto interno bruto venezolano. La evaluación fue realizada con imágenes satelitales, modelos sísmicos y datos de población.

TECHO tiene experiencia en este tipo de respuestas en América Latina y el Caribe. Según información de la propia organización, esta ha movilizado soluciones habitacionales de emergencia para más de 153.000 familias en la región . Su plan para Venezuela y además de la construcción, el monitoreo y la evaluación de las viviendas entregadas para determinar cuáles son las necesidades de reconstrucción a largo plazo.