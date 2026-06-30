Alerta por calor extremo en Estados Unidos: millones de personas sufrirán las altas temperaturas

Decenas de millones de norteamericanos sufren un calor sofocante este martes, mientras las ciudades del centro y el este del país se preparaban para altas temperaturas que se prolongarán hasta el fin de semana festivo del 4 de julio.

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Más de 60 millones de personas están actualmente bajo alertas de calor, señaló el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La entidad advirtió que podrían romperse decenas de récords locales de temperatura cuando en muchos lugares el mercurio supere los 38 °C y la alta humedad eleve el índice de calor hasta los 46 °C.

Esta ola de calor intenso ocurre mientras el país se prepara para celebrar el aniversario 250 de su independencia, y durante la celebración del Mundial de fútbol de la FIFA, junto a Canadá y México.

Chicago, la tercera ciudad más grande del país, anunció la apertura de centros de enfriamiento, y enviará empleados municipales a realizar controles de bienestar a poblaciones vulnerables.

En Nueva York, la oficina del alcalde Zohran Mamdani anunció un plan "sin precedentes e histórico" para hacer frente al calor, que incluye furgonetas para ofrecer hidratación a los residentes, así como estaciones portátiles de enfriamiento con ventiladores de nebulización y toallas refrescantes.

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Washington, la capital, tenía pronosticadas temperaturas de 38 °C desde el jueves hasta el sábado, cuando albergará un espectáculo de fuegos artificiales en el National Mall que, según los organizadores, será el más grande de la historia.

Las agencias de salud instan a los ciudadanos a estar atentos a signos de enfermedades relacionadas con el calor, que van desde calambres y agotamiento hasta golpes de calor potencialmente mortales.

Las muertes de niños por quedar atrapados en autos calientes son otra preocupación: se han registrado nueve fallecimientos de este tipo en lo que va de año en Estados Unidos, frente a un promedio anual de 37, según el National Safety Council.

Las mascotas también están en riesgo. Las autoridades recomiendan que los perros permanezcan en interiores salvo para sus necesidades. Además, advirtió a los propietarios estar atentos a asfalto caliente, que puede quemarles las patas.

En cuanto a los partidos del Mundial, varios partidos de la fase de eliminación directa se disputarán bajo un calor agobiante, incluido el Francia contra Suecia en el New York New Jersey Stadium y el de Noruega contra Costa de Marfil en Dallas, el martes.