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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Disney

'Los Increíbles 3', 'Frozen 3' y sorpresas en Marvel: Disney anuncia sus secuelas y presenta novedades de sus próximas producciones

agosto 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Los Increíbles 3 - Foto AFP
Los Increíbles 3 - Foto AFP
La Convención D23, conocida como "La gran cita para los fans de Disney", sirve de plataforma para que los estudios del conglomerado lancen sus novedades de la mano de estrellas, creativos y directores.

La Convención D23, que se celebra cada dos años, es la mayor vitrina de Disney sobre sus próximas películas y series de televisión.

En la edición más reciente, que tuvo lugar el viernes en California, el gigante del entretenimiento reveló varias de sus próximas secuelas, así como la presentación del reparto de 'X-Men', uno de los anuncios más esperados del evento.

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Disney le dio la bienvenida a su nueva leva de mutantes: Adam Driver, Inde Navarrette y Sadie Sink fueron algunas de las adiciones de Marvel, según anunció el estudio.

La reunión bienal, conocida como "La gran cita para los fans de Disney", sirve de plataforma para que los estudios del conglomerado lancen sus novedades de la mano de estrellas, creativos y directores.

Uno de los platos fuertes de la primera noche de la convención de tres días fue la presentación de Marvel, conducida por su presidente, Kevin Feige.

Feige invitó al escenario del Honda Center a los nuevos miembros del Universo Cinemático de Marvel y al director Jake Schreier para ofrecer un 'abreabocas' a los más de diez mil asistentes sobre la producción prometida para mayo de 2028.

Sink, que retomará a su Jean Grey tras interpretarla en 'Spider-Man: Un nuevo día', se unió a Navarrette (Rogue), Kit Connor (Cíclope), Samara Weaving (Emma Frost), Christopher Abbott (Profesor Xavier) y Maya Boyd (Storm).

Adam Driver, quien apareció virtualmente, interpretará al villano Nathaniel Milbury. "Kevin y yo hemos hablado por años sobre unirme al Universo Cinemático de Marvel. Y creo que finalmente encontramos la película perfecta en el momento perfecto", dijo Driver en un video.

Feige aprovechó la ocasión para mostrar imágenes de la aguardada "Avengers: Doomsday", que en diciembre reunirá en la gran pantalla a los Avengers, los Cuatro Fantásticos, X-Men y guerreros de Wakanda en una batalla épica contra el malvado Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

Otra novedad de la presentación estelar dedicada al entretenimiento de la D23 fue una primera mirada a Ryan Gosling en 'Star Wars: Starfighter', que Lucasfilm lanzará en 2027 a la par de los 50 años de la primera entrega de "La guerra de las galaxias".

¿Cuáles son las esperadas secuelas?

Josh D'Amaro, director ejecutivo de Disney, inauguró la presentación del viernes de la D23, su primera convención desde que asumió las riendas de la casa de Mickey Mouse.

En el evento, Pixar mostró su fábula italiana 'Gatto' y su primera historia sobrenatural 'Ghost Market', así como un vistazo a sus secuelas en desarrollo: 'Los increíbles 3' y 'Coco 2'.

Los fans mostraron su entusiasmo por otras secuelas de Disney como 'Lilo & Stitch 2', que reveló a Angel, la contraparte rosa del revoltoso alienígena, 'La era del hielo: Mundo de Lava', y 'Frozen 3', que trajo a escena a Kristen Bell, Idina Menzel y Josh Gad.

Jon Favreau se subió a la escena para hablar de 'Oswald: The Lucky Rabbit', su miniserie que debutará el año que viene en Disney+, y cuyo protagonista es el conejito que antecedió al ratón Mickey.

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Oswald, que recuerda a Mickey excepto por sus largas orejas, fue creado por Walt Disney y Ub Iwerks en 1927 para Universal Pictures, en cuyas manos quedó el personaje un año después.

Cabe resaltar que The Walt Disney Company recuperó los derechos de autor de Oswald, "el conejo suertudo" hasta 2006.

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