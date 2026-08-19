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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Petróleo en Venezuela

El régimen venezolano suscribe ambiciosos acuerdos de exploración petrolera con dos empresas en Estados Unidos

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
El país sudamericano suma así convenios con compañías internacionales, tras una reforma a su ley de hidrocarburos este año que permite la entrada de capital extranjero en los sectores del petróleo y el gas.

La petrolera estatal venezolana Pdvsa anunció la firma en Estados Unidos de acuerdos con las empresas de petróleo y de servicios Hunt Oil y SLB, para aumentar la producción y explorar nuevos yacimientos en el este de Venezuela.

El país sudamericano suma así convenios con compañías internacionales, tras una reforma a su ley de hidrocarburos este año que permite la entrada de capital extranjero en los sectores del petróleo y el gas.

Estos dos acuerdos, firmados en Houston, Texas, serían los primeros que se suscriben fuera de Venezuela con Delcy Rodríguez en el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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"Venezuela firmó un Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos con la empresa Hunt Oil para el desarrollo y apalancamiento de la producción de los campos Caro y Carisito", indicó el martes por la noche Pdvsa su cuenta de Instagram.

Ambos campos se encuentran en la Faja Petrolífera del Orinoco (este), donde se ubican las mayores reservas de crudo del país.

También suscribió una "alianza marco con la compañía SLB (anteriormente conocida como Schlumberger), para los servicios de atención del Estudio Integrado de Yacimientos" en todo el país.

La firma de ambos acuerdos se produjo en el marco de la conferencia internacional IMAGE 2026 en Houston, en la cual estuvo presente el subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit.

Delcy Rodríguez se encuentra bajo fuerte presión de Estados desde la captura en enero de Nicolás Maduro por fuerzas militares norteamericanas. Desde entonces, el país se abrió a la inversión extranjera en sectores clave como el petrolero, el minero y el eléctrico.

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El país cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo, pero hace casi una década se paralizó la exploración de nuevos yacimientos.

La producción de crudo venezolano cerró julio en 1.200.000 barriles diarios, según fuentes oficiales, con un alza de 29,8% desde enero, cuando el gobierno de Donald Trump mantenía un bloqueo a buques petroleros y antes de flexibilizar las sanciones al país.

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