María Corina Machado
Programa: La Mañana
Estados Unidos responde si está impidiendo el regreso de María Corina Machado a Venezuela
Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, respondió a NTN24 dudas sobre los intentos fallidos de María Corina Machado de entrar a Venezuela y si Estados Unidos estaría implicado en la situación. Según Molano, Washington monitorea los movimientos de Machado al igual que lo hace con otros temas del país como la libertad de los presos políticos, entre otros. “Está nuestro equipo de la embajada americana en Caracas y me imagino que ellos están siguiendo todos los detalles al respecto y entregan todos los detalles a nuestros líderes en Washington, así que ese es un tema que siempre es muy importante para Estados Unidos…”, comentó. Sobre la pregunta puntual sobre si EE. UU. está impidiendo el regreso de María Corina Machado a Venezuela, la portavoz indicó que no tiene constancia de que Washington pueda estar detrás de un veto al regreso de Machado a su país.