"No tienen la mínima idea": respuesta de expreso desde Venezuela a Pete Hegseth por supuesta liberación de "miles" de presos políticos

La visita del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a Venezuela ha generado expectativas sobre la liberación de presos políticos. Sin embargo, activistas advierten que centenares de personas siguen detenidas injustamente. Ángel, vocero de la Red de Presos Políticos de Venezuela, cuestionó las cifras de excarcelaciones anunciadas por funcionarios estadounidenses: "No tienen la mínima idea de lo que está ocurriendo, se están dejando llevar solamente por la información que suministra quien tiene hoy secuestradas a más de trescientas veinte personas en los distintos centros de tortura del país". Además, denunció que el régimen utiliza a los detenidos como "fichas humanas" dentro de un "esquema de intercambio".