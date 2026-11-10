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Paraguay

Esta fue la decisión de banco digital con los ahorros de usuarios tras crisis que provocó destitución de presidente de Paraguay

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
BANCA DIGITAL- CANVA
BANCA DIGITAL- CANVA
La intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital paraguaya, hizo activar garantías para regresar depósitos pero los fondos públicos y las inversiones todavía son una gran preocupación.

La crisis de un banco digital, que llegó a tener cerca de tres millones de clientes en Paraguay y provocó la destitución del presidente Santiago Peña, aún tiene en alerta a ahorristas, empresas y organismos estatales.

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Se trata de Ueno Bank, una entidad financiera que se constituyó como banco en 2023 que fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) por problemas de solvencia.

La medida, adoptada el 3 de noviembre, generó la inmovilización de depósitos y dejó a miles de personas sin acceso a su dinero. Tras una semana, el organismo monetario notificó que el 93,1 % de las cuentas con derecho a la garantía estatal ya recibió al menos una parte de sus ahorros.

Según las cifras oficiales, 1.738.804 cuentas fueron atendidas por medio del Fondo de Garantía de Depósitos, con desembolsos por 2,126 billones de guaraníes que equivalen a unos 340,4 millones de dólares. La cifra inicial de clientes afectados era más alta, pero se excluyeron cuentas sin saldo, duplicadas y con deudas, entre otros casos.

José Maciel, responsable del fondo, detalló que los pagos se hicieron por etapas. “Con esto damos alcance ya al 93,1 % del total de personas que tenemos registradas con cuentas a pagar y que tienen garantía del Fondo de Garantía de Depósitos”, aseguró en una conferencia de prensa.

El porcentaje de devoluciones no quiere decir que todos los clientes recuperaron la totalidad de sus depósitos. La garantía paraguaya cubre hasta 75 salarios mínimos por persona o empresa en cada entidad financiera, un límite que equivale a cerca de 38.622 dólares.

Los ahorristas con depósitos superiores a ese monto tendrán que esperar el proceso de resolución del banco y la recuperación de sus activos. Igualmente hay casos pendientes de verificación, como cuentas bloqueadas, certificados de depósito de ahorro y operaciones que están vinculadas con la Agencia Financiera de Desarrollo.

La mayor preocupación está en los recursos que quedaron fuera de la cobertura estatal. Según la información divulgada por la agencia AFP, más de 800 millones de dólares de fondos públicos estaban depositados en la entidad. La restitución de ese dinero aún no tiene una solución definida.

Entre los recursos comprometidos se encuentran fondos vinculados con instituciones estatales y dinero de origen previsional. Además, los fondos mutuos y otras inversiones no están cubiertos por el mecanismo de garantía de depósitos, por lo que sus titulares van a tener que esperar el resultado del proceso de recuperación.

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Las autoridades paraguayas igualmente buscan establecer qué sucedió con los recursos de la entidad y localizar bienes que puedan usarse para compensar a los afectados. La investigación incluye gestiones con otros países para identificar y asegurar activos en el extranjero.

Mientras progresan las devoluciones, el caso deja abiertas dos preguntas: cuánto dinero se va a recuperar por encima del límite garantizado y qué sucederá con los fondos públicos depositados en el banco. De momento, el pago del 93,1 % representa un avance para los ahorristas cubiertos, pero no resuelve el alcance total de la crisis financiera.

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