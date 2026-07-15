NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
Dictadura en Venezuela

Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, rechaza declaraciones de Diosdado Cabello sobre la cobertura tras los terremotos

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Fotos: X / EFE
Logo del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas / Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana - Fotos: X / EFE
Cabello arremetió contra medios de comunicación que visitaron Venezuela tras los devastadores terremotos.

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano, arremetió este miércoles contra los medios de comunicación que visitaron Venezuela tras los terremotos y contaron la realidad.

o

"Es luchar contra las consecuencias de esa tragedia, y luchar contra una terrible guerra mediática, miserable, desnaturalizada, enfermiza", sostuvo Cabello mediante su programa televisivo.

Posteriormente, mencionó: No les estoy hablando de tonterías, estamos hablando de cosas muy graves... Terrible lo que estos laboratorios mediáticos le están haciendo a nuestro pueblo".

o

Respeten el derecho a la tranquilidad, al menos el derecho al duelo. "Se vino a Venezuela lo peor de la fauna del palangrismo", añadió.

En contraparte, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas rechazó las declaraciones de Cabello, quien tildó de "palagrismo" a periodistas que realizan cobertura tras los devastadores terremotos.

"Rechazamos las declaraciones del ministro Diosdado Cabello, quien tildó de 'palangrismo' la cobertura periodística tras los sismos del 24 de junio", indicó la instancia.

"Informar los daños y reclamos de las comunidades no es generar zozobra; es un derecho humano y un deber con las víctimas", complementó.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

o

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

Temas relacionados:

Dictadura en Venezuela

Diosdado Cabello

Prensa

Colegio Nacional de Periodistas

Terremoto en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Pentágono estaría analizando una operación militar en Cuba con asalto aéreo de tropas de EE. UU.

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Una condena para Nicolás Maduro: Un juez de Miami lo condenó a pagar una millonaria indemnización

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Carta de preso político dirigido al gobierno de Donald Trump
Presos políticos

Preso político venezolano denuncia en una carta torturas y pide al gobierno de Donald Trump intervenir: "Lanzo un grito de socorro urgente"

Nicolás Maduro - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Se están ampliando los frentes legales en contra de Maduro”: abogado sobre condena millonaria

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Petro "no se ha desmovilizado psicológicamente", dice Rodrigo Pombo sobre desconocimiento de elecciones en Colombia

Tragedia en Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Periodista regresó a Venezuela tras 12 años para cubrir el doble terremoto: "fue desgarrador"

Terremoto en Venezuela

Familias venezolanas esperan maquinaria para recuperar los cuerpos bajo los escombros

Más de Actualidad

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella asegura que "Colombia hará parte del Escudo de las Américas" que Trump fundó con otros presidentes aliados de la región

Trump junto al primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi | Foto: EFE
Donald Trump

¿Habrá peaje en el estrecho de Ormuz? El presidente Trump responde en reunión con ministro de Irak

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal - Foto EFE
Alfredo Romero

"Me sorprende la maldad": el impactante testimonio de Alfredo Romero tras visita a adolescente de 16 años que fue excarcelada en Venezuela

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella asegura que "Colombia hará parte del Escudo de las Américas" que Trump fundó con otros presidentes aliados de la región

Selección Colombia | Foto: AFP
Selección Colombia

El creador de contenido que en lugar de cuestionar a la selección Colombia tuvo un gesto de apoyo con todos los jugadores tras la eliminación del Mundial

Trump junto al primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi | Foto: EFE
Donald Trump

¿Habrá peaje en el estrecho de Ormuz? El presidente Trump responde en reunión con ministro de Irak

Alfredo Romero, presidente de Foro Penal - Foto EFE
Alfredo Romero

"Me sorprende la maldad": el impactante testimonio de Alfredo Romero tras visita a adolescente de 16 años que fue excarcelada en Venezuela

Catia La Mar, Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Envían a 250 rescatistas, personal médico y 5 perros de búsqueda a Venezuela para auxiliar tras los devastadores terremotos

Sadio Mané en una jugada en partido de Bélgica ante Senegal en el Mundial. (EFE)
Senegal

Delantero que brilló con el Liverpool y el Bayern de Múnich se retiró de su selección tras dura eliminación del Mundial 2026

Grupo IDEA se pronuncia sobre Venezuela tras la tragedia y pide regreso de María Corina Machado - Fotos: AFP - X @IDEA_Grupo
Terremoto en Venezuela

Exjefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA lanzan alerta sobre el futuro de Venezuela tras los terremotos y piden el regreso de María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre