Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, rechaza declaraciones de Diosdado Cabello sobre la cobertura tras los terremotos

Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen venezolano, arremetió este miércoles contra los medios de comunicación que visitaron Venezuela tras los terremotos y contaron la realidad.

"Es luchar contra las consecuencias de esa tragedia, y luchar contra una terrible guerra mediática, miserable, desnaturalizada, enfermiza", sostuvo Cabello mediante su programa televisivo.

Posteriormente, mencionó: No les estoy hablando de tonterías, estamos hablando de cosas muy graves... Terrible lo que estos laboratorios mediáticos le están haciendo a nuestro pueblo".

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Respeten el derecho a la tranquilidad, al menos el derecho al duelo. "Se vino a Venezuela lo peor de la fauna del palangrismo", añadió.

En contraparte, el Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas rechazó las declaraciones de Cabello, quien tildó de "palagrismo" a periodistas que realizan cobertura tras los devastadores terremotos.

"Rechazamos las declaraciones del ministro Diosdado Cabello, quien tildó de 'palangrismo' la cobertura periodística tras los sismos del 24 de junio", indicó la instancia.

"Informar los daños y reclamos de las comunidades no es generar zozobra; es un derecho humano y un deber con las víctimas", complementó.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.