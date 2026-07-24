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Viernes, 24 de julio de 2026
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Edmundo González

"La reconstrucción exige recuperar un Estado que proteja": Edmundo González responsabiliza al régimen por agravar la crisis tras terremotos en Venezuela

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Edmundo González Urrutia, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González Urrutia, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
El presidente electo de Venezuela brindó un mensaje de esperanza tras la tragedia de dos terremotos que dejan más de 5 mil muertos.

A un mes de los terremotos que sacudieron Venezuela, Edmundo González, presidente electo de Venezuela en el 2024, emitió un contundente comunicado responsabilizando al régimen por la crisis institucional que agravó las consecuencias de la catástrofe natural que cambió para siempre la vida de miles de familias.

"Ningún proyecto de poder puede sostenerse a expensas del dolor de un pueblo", sentenció González en su declaración, en la que señaló que la solidaridad ciudadana no puede seguir encubriendo la ausencia del Estado. El líder opositor describió cómo vecinos, comunidades, organizaciones, periodistas, iglesias y voluntarios asumieron responsabilidades que correspondían a las instituciones públicas.

González fue categórico al señalar que los problemas estructurales del país no son consecuencia de los sismos: "El progresivo desmantelamiento de las instituciones, la pérdida de capacidades públicas, la opacidad, la corrupción y la indiferencia frente al sufrimiento ciudadano no son consecuencias del terremoto. Ya estaban allí. La tragedia solo las hizo imposibles de ocultar", afirmó.

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El político reconoció que nadie puede evitar que la tierra tiemble, pero enfatizó que quienes ejercen el poder tienen "la responsabilidad de responder cuando la población necesita mayor protección y, más aún, cuando el país enfrenta una de las mayores catástrofes naturales de su historia".

Para muchas familias afectadas, según González, "el tiempo sigue detenido entre la pérdida, los escombros, la incertidumbre, la distancia y la espera". Esta situación se agrava cuando la atención pública disminuye y comienza "la etapa más dolorosa, la de quienes deben reconstruir sus vidas sin respuestas suficientes, sin certezas y, demasiadas veces, sin el respaldo que deberían recibir del Estado".

El líder opositor advirtió que el mundo ha sido testigo del "resultado de casi tres décadas de decisiones políticas" y enfatizó que la reconstrucción del país va más allá de la infraestructura física.

"La reconstrucción de Venezuela no es solo levantar viviendas, reconstruir hospitales, escuelas y carreteras. Exige también recuperar un Estado que proteja, responda y nunca vuelva a darle la espalda a su gente", declaró González, al tiempo que dijo se necesita un Estado "que responda por la vida, pero también por los que fallecen".

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González concluyó su mensaje señalando que "la confianza, la legitimidad y el futuro solo pueden construirse junto a la gente" y advirtió que quienes no lo comprendan "terminarán alejándose también del país que dicen representar". Reiteró que su compromiso es "recuperar un Estado al servicio de su gente".

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