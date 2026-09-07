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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Cárcel

Difunden nuevas imágenes aéreas de megacárcel que se encuentra en construcción en Colombia

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Imágenes de la construcción de la prisión en Medellín- Agencia Viory
Imágenes de la construcción de la prisión en Medellín- Agencia Viory
Las fotografías y videos que circulan en X dejan ver el avance de una enorme cárcel en Medellín, pero la obra tiene un origen diferente al que señalan algunas publicaciones.

Nuevas imágenes aéreas de una enorme estructura carcelaria en construcción empezaron a circular en redes sociales como X, donde distintos usuarios las han compartido en medio de las conversaciones acerca de los proyectos penitenciarios que se anunciaron por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

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Las imágenes corresponden a una obra real que se encuentra en Medellín, pero no se trata de una de las mega cárceles cuya construcción haya iniciado el actual Gobierno nacional.

Según verificó La Silla Vacía, las imágenes son correspondientes a la Cárcel Metropolitana para Sindicados de Medellín, un proyecto de la Alcaldía de Medellín ubicado en el corregimiento de San Cristóbal. La construcción inició antes de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.

El contenido divulgado en redes sociales está generando confusión porque las dimensiones de la infraestructura y las tomas aéreas hacen que algunos usuarios la puedan relacionar con el plan del Gobierno nacional de construir nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad.

No obstante, la obra tiene antecedentes propios. El proyecto fue contratado por medio de un esquema de alianza público-privada y está destinado sobre todo a personas sindicadas, es decir, ciudadanos privados de la libertad que están ahí mientras avanzan sus procesos judiciales.

Según informó la Alcaldía de Medellín, la obra llegó a un 35 % de ejecución a finales de agosto. En el proyecto trabajan cientos de personas y se construyen pabellones, garitas, áreas de sanidad, espacios para la guardia interna y zonas destinadas a formación.

Según Caracol Radio, el complejo va a tener capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad, las cuales se distribuyen en seis pabellones, y contempla una inversión cerca a los 675.000 millones de pesos.

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La infraestructura quiere ayudar a enfrentar el problema de hacinamiento que afecta a Medellín, sobre todo en estaciones de Policía y centros de detención transitoria.

Asimismo, la obra no nació en la administración de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la verificación que se publicó por La Silla Vacía, el proceso contractual está abierto desde 2023 y la fase de construcción fue formalizada en abril de 2025. Para septiembre de aquel año, la Alcaldía de Medellín ya informó sobre el inicio de los trabajos.

La circulación de las imágenes transcurre mientras el presidente planteó la construcción de 10 centros de máxima seguridad como parte de su estrategia contra las organizaciones criminales.

Las verificaciones realizadas a inicios de septiembre no existían evidencia de que el Gobierno nacional hubiese iniciado la construcción de una de esas nuevas mega cárceles y tampoco se había informado de manera oficial una ubicación concreta para la primera de esas prisiones.

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