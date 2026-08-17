Presidente Abelardo de la Espriella actualiza cifras del terremoto y estima pérdidas de 30 billones de pesos

En su primera alocución presidencial tras el evento telúrico registrado hace una semana, el presidente Abelardo de la Espriella inició su mensaje al país solicitando un minuto de silencio en memoria de los ciudadanos fallecidos a causa del terremoto de magnitud 7.4 que impactó el territorio nacional.

En el marco de la alocución, el mandatario entregó un informe actualizado sobre el costo económico y la magnitud de la devastación física provocada por la emergencia ambiental.

De la Espriella reveló que, de acuerdo con los primeros análisis macroeconómicos suministrados por una firma consultora privada, las pérdidas materiales e infraestructura se calculan de manera preliminar en 30 billones de pesos.

Frente al impacto en vidas e infraestructura social, el presidente presentó los indicadores unificados de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Víctimas mortales: 289 personas fallecidas.

​Lesionados: 4.187 heridos atendidos en la red asistencial.

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Personas desaparecidas: 143 ciudadanos bajo búsqueda por organismos de socorro.

​Infraestructura residencial: 26.945 viviendas destruidas en su totalidad.

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Como parte del plan de recuperación y ayuda a las víctimas por el terremoto, el presidente anunció el “Plan milagro de reconstrucción” e invitó al sector constructor a donar sus utilidades en los proyectos de vivienda en las zonas afectadas.

Hizo un llamado formal a las entidades bancarias para que reduzcan sus tasas de interés en los créditos de vivienda, facilitando a las familias damnificadas el acceso a un techo digno.

El mandatario convocó a los empresarios de la construcción a sumarse a la causa donando las utilidades correspondientes a los proyectos de vivienda que se ejecuten en las zonas de desastre.

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El jefe de Estado concluyó señalando que los equipos operativos y de salvamento continúan desplegados en las zonas de mayor afectación, manteniendo activos los protocolos de emergencia nacional.