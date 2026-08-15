Este es el más reciente balance de la UNGRD sobre el terremoto en Colombia: la tragedia ha dejado 294 muertos y 3.935 heridos

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia (UNGRD), actualizó recientemente sus cifras sobre el terremoto que azotó a Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

De acuerdo con esa entidad pública, la tragedia ha dejado 294 personas fallecidas, 3.935 heridas, 320 desaparecidas y 353 personas rescatadas, según el último balance con corte a las 6:30 a. m. de este sábado.

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De acuerdo con el informe, 15 departamentos y 448 municipios han resultado afectados, así como 54.008 familias y 115.461 personas, quienes se han visto perjudicadas por el fuerte movimiento telúrico de magnitud 7,4.

De igual manera, 81.506 viviendas se encuentran averiadas, 14.493 destruidas y 66 edificios han colapsado.

241 centros de salud, 2.612 centros educativos y 3.621 centros comunitarios fueron afectados, según el último reporte, que registró también afectaciones en 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, 5 puentes peatonales y 5 aeropuertos.

Los animales también han sido víctimas de la tragedia: la UNGRD señala que 188 han sido rescatados y 578 permanecen aún afectados.

Las esperanzas de encontrar sobrevivientes del terremoto que sacudió el suroeste y centro de Colombia permanecen, contra todo pronóstico, vivas este sábado, mientras avanza la recuperación de cuerpos en medio de escombros en ciudades y pueblos, cinco días después de la tragedia.

En Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia con unos 2,2 millones de habitantes, los rescatistas continuaron trabajando en medio de montañas de concreto, ladrillos y hierros retorcidos para recuperar los cuerpos de las personas que aún no han sido encontradas.

En la ciudad de Pereira, la capital del departamento de Risaralda, cientos de personas pasaron la noche en un parque en el que se instaló un albergue improvisado con carpas y colchonetas.

Daniela Largo, de 32 años, quien había sido rescatada con vida de entre los escombros 36 horas después del terremoto y se había convertido en un símbolo de esperanza, murió en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Las posibilidades de encontrar sobrevivientes en la ciudad han disminuido, por lo que los rescatistas se han concentrado en la recuperación de cuerpos antes de pasar a la fase de remoción de escombros con retroexcavadoras, cargadores y volquetas, dijeron funcionarios de bomberos.

El Servicio Geológico de Colombia reportó 269 réplicas, lo que aumenta el peligro para los rescatistas que aún revisan escombros inestables.

Entretanto, miles de personas se han movilizado en ciudades como Bogotá y Medellín para expresar su solidaridad con las víctimas del desastre, donando alimentos, ropa y medicamentos que están siendo recibidos en centros de acopio para su posterior traslado a las zonas afectadas.