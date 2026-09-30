El último mensaje de esquiadora antes de morir en una avalancha en Argentina: "Nos sentimos muy afortunados de estar aquí"

La esquiadora francesa Juliette Willmann murió el martes a los 29 años por una "avalancha en Argentina", anunció este miércoles la Federación Francesa de Esquí (FFS).

La especialista en freeride y esquí de montaña ganó el Freeride World Qualifier en 2018 y participó en el circuito mundial de Freeride en 2022, destacó la FFS en su texto.

Según la web especializada Ski Chrono, Willmann había viajado a Argentina con su novio y tuvo que ser evacuada de urgencia a un hospital luego de resultar herida en una avalancha.

El presidente de la compañía de guías de montaña de Chamonix, Olivier Greber, confirmó a la AFP el fallecimiento de la deportista.

"Pierre-Idris Mehdi (el novio de Juliette Willmann) se recupera bien, pero está muy afectado anímicamente. Creo que se acababan de casar. Es guía aquí desde hace dos años y forma parte de los jóvenes guías del valle. Creo que se fueron a este viaje a mediados de agosto, pero desconozco los motivos", apuntó.

Willmann pertenecía a una familia de gran tradición en el esquí francés: su padre Philippe fue entrenador de la selección nacional de esquí alpino y su hermana Alison fue también internacional con el país europeo.

Cabe señalar que antes de su fallecimiento, Willmann compartio un emotivo mensaje en sus redes socuiales.

"Nos sentimos muy afortunados de estar aquí, en las montañas de la Patagonia, explorando este lugar increíble", dijo en su momento.