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Lionel Messi

Lionel Messi se convierte en el dueño de club español con más de 100 años de historia: será el segundo equipo de su propiedad

septiembre 15, 2026
Por: Luis Cifuentes
El jugador Lionel Messi del Inter Miami- Foto: EFE
El jugador Lionel Messi del Inter Miami- Foto: EFE
Así las cosas, el jugador argentino se convierte en propietario de su segundo equipo en el fútbol de ese país.

El argentino Lionel Messi se convirtió en las últimas horas en el nuevo dueño de un equipo español con más de 100 años de historia.

Así las cosas, el jugador argentino se convierte en propietario de su segundo equipo en el fútbol de ese país.

Se trata del Club Deportivo Eldense de la segunda de división de España, que ahora será propiedad del jugador rosarino tras una transacción que sigue sin ser confirmada, pero que dan como un hecho periodistas especializados.

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El periodista Fabrizio Romano dio a conocer la información que también divulgaron diferentes medios españoles.

"Lionel Messi se convierte en el nuevo propietario del equipo de La Liga 2 CD Eldense. Messi compra el 100% del club actualmente establecido en La Liga 2 en España", indicó.

Ester será el segundo club de Messi en España dado que meses atrás se confirmó la compra del Cornellà, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona.

"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación meses atrás.

La Unió Esportiva Cornellà fue fundada tal y como se conoce ahora en 1951 como resultado de la asociación de varios clubes de la zona, pero sus orígenes se remontan a 1923.

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Entretanto, el Eldense fue fundado en 1921 en la ciudad de Elda, en la provincia de Alicante.

El club marcha en la posición 16 con cinco puntos en cinco encuentros disputados. El pasado fin de semana obtuvo su primera victoria ante el Sporting Gijón.

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