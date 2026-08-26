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Miércoles, 26 de agosto de 2026
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Cien años de soledad

Elogian la actuación de la venezolana Carla Baratta en la exitosa adaptación televisiva de 'Cien años de soledad'

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Carla Baratta, actriz y modelo venezolana - Fotos: Instagram @carlabaratta
Carla Baratta, actriz y modelo venezolana - Fotos: Instagram @carlabaratta
La entrega física, postura e intensidad dramática con la que la tachirense asumió el rol le han valido el aplauso de la audiencia.

La actriz venezolana Carla Baratta ha recibido elogios de la crítica y del público por su actuación en la exitosa serie colombiana 'Cien años de soledad'.

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Esto, debido a su interpretación de la estricta y conservadora 'Fernanda del Carpio' en la segunda parte de la aclamada adaptación televisiva de la famosa novela escrita por el colombiano Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez (1967).

La entrega física, postura e intensidad dramática con la que la tachirense asumió el rol le han valido el aplauso de la audiencia.

Baratta nació en San Cristóbal, en el estado Táchira, Venezuela, en 1990. Se formó en la actuación en Estudio 7 (Alfredo Aparicio) en San Cristóbal, Venezuela.

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Asimismo, forjó su camino artístico en New York Film Academy, The New Collective (Susan Batson) en Los Ángeles y el Actors Gym en Caracas.

Cien años de soledad es una ambiciosa serie de televisión colombiana producida para Netflix que adapta la emblemática novela homónima de Gabriel García Márquez.

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¿De qué trata?

La historia narra la vida de siete generaciones de la familia Buendía en el mítico y atemporal pueblo de Macondo.

A su vez, muestra el amor, la locura, las guerras, los fanatismos y una maldición familiar ligada al destino y al olvido.

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