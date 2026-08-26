Elogian la actuación de la venezolana Carla Baratta en la exitosa adaptación televisiva de 'Cien años de soledad'

La actriz venezolana Carla Baratta ha recibido elogios de la crítica y del público por su actuación en la exitosa serie colombiana 'Cien años de soledad'.

VEA TAMBIÉN Se conoce la fecha de estreno de la nueva temporada de 'Betty, la fea' en Prime Video o

Esto, debido a su interpretación de la estricta y conservadora 'Fernanda del Carpio' en la segunda parte de la aclamada adaptación televisiva de la famosa novela escrita por el colombiano Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez (1967).

La entrega física, postura e intensidad dramática con la que la tachirense asumió el rol le han valido el aplauso de la audiencia.

Baratta nació en San Cristóbal, en el estado Táchira, Venezuela, en 1990. Se formó en la actuación en Estudio 7 (Alfredo Aparicio) en San Cristóbal, Venezuela.

Asimismo, forjó su camino artístico en New York Film Academy, The New Collective (Susan Batson) en Los Ángeles y el Actors Gym en Caracas.

Cien años de soledad es una ambiciosa serie de televisión colombiana producida para Netflix que adapta la emblemática novela homónima de Gabriel García Márquez.

¿De qué trata?

La historia narra la vida de siete generaciones de la familia Buendía en el mítico y atemporal pueblo de Macondo.

A su vez, muestra el amor, la locura, las guerras, los fanatismos y una maldición familiar ligada al destino y al olvido.