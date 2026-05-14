La película animada más vista en la historia de Netflix dará un giro inesperado: “KPop Demon Hunters” anuncia gira mundial

La serie de Netflix “KPop Demon Hunters” es hasta ahora una de las producciones audiovisuales animadas más vista de la plataforma de streaming, acumulando más de 236 millones de visualizaciones en Netflix.

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Adicionalmente, la producción animada brilló en los Premios Óscar 2026, ya que ganó las estatuillas principales a Mejor Largometraje de Animación y Mejor Canción Original por el tema “Golden”, que se posicionó en el número uno en Billboard Hot 100.

Gracias a su éxito global, Netflix ha anunciado una “gira mundial de conciertos” de las “KPop Demon Hunters”, que “llevará a la vida, de distintas maneras, el universo de la película”.

El anunció se da gracias a una alianza que hizo la plataforma de streaming con la AEG Presents, organización dedicada al entretenimiento en vivo, para llevar a cabo un show inspirado en la película animada.

Hasta ahora no se han revelado muchos detalles sobre el evento y, tampoco hay confirmación si el elenco que prestó las voces en el filme va a participar.

Sin embargo, ya cuentan con un sitio web habilitado para que los fans o interesados puedan registrase y recibir información anticipada sobre las ciudades que harán parte de la gira y las fechas propuestas.

Para acceder al registro, el sitio solicita datos obligatorios como la fecha de nacimiento, números telefónicos, nombre y correo electrónico.

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Por otro lado, la producción viene con más sorpresas, ya que Netflix confirmó el desarrollo de una secuela en colaboración con Sony Pictures, que continuará explorando la historia del grupo musical ficticio HUNTR/X.

Finalmente, cabe resaltar que las “KPop Demon Hunters”, se estrenó en Netflix el 20 de junio de 2025 y desde esa fecha se ha convertido en uno de los fenómenos del entretenimiento animado más importantes de los últimos años.