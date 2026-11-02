Exdelantero de la Selección Colombia volvió del retiro y marcó tras seis años fuera de las canchas: fue héroe en su regreso

Después de más de seis años fuera de la competencia profesional, un exdelantero de la Selección Colombia tuvo un retorno soñado: volvió a jugar con Independiente Medellín y anotó el gol que le dio la victoria 2-1 al equipo antioqueño frente a Alianza Valledupar, por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Se trata de Jackson Martínez, conocido como ‘Cha Cha Chá’, quien otra vez disputó un partido oficial el domingo 1 de noviembre de 2026. Su última aparición fue el 26 de julio de 2020, cuando defendía los colores del Portimonense de Portugal. Desde aquel entonces, una lesión en el tobillo y los problemas físicos que afectaron su continuidad lo dejaron fuera de las canchas.

A sus 40 años, el delantero recibió una nueva oportunidad con el club en el que inició su carrera profesional. Su regreso no se limitó a pisar de nuevo el césped: acabó como protagonista de una victoria importante para el Medellín, que requería sumar puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en los cuadrangulares semifinales.

Martínez empezó el compromiso en el banco de suplentes y entró al minuto 56 en reemplazo de Yony González. En ese momento, el Medellín quería remontar un encuentro que se complicó luego de que Alianza Valledupar se adelantara con un autogol de Anderson Murillo, al minuto 37.

Antes del descanso, Daniel Cataño logró el empate para el conjunto antioqueño. No obstante, el partido se mantuvo igualado por buena parte del segundo tiempo y el panorama se complicó aún más para el local con la expulsión de Diego Moreno.

Cuando el empate parecía definitivo, hizo su aparición el delantero chocoano. Al minuto 87, Jhon Edwin Montaño hizo una jugada por la banda izquierda y sacó un remate que terminó pegando en el palo. Martínez estuvo atento al rebote y envió el balón al fondo de la red.

La anotación la revisó el VAR, que confirmó que no había posición adelantada. Así, el gol subió al luminoso y desató la celebración en el estadio Atanasio Girardot.

El retorno de Martínez igualmente representa un capítulo especial para el Medellín y sus aficionados. El delantero fue una de las figuras del fútbol colombiano previo a consolidar su carrera internacional, con pasos destacados por el Porto y el Atlético de Madrid, así como su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014.

Su anotación frente a Alianza Valledupar transformó una reaparición esperada por años en una jornada inolvidable: compitió de nuevo tras seis años y necesitó pocos minutos para ser el héroe del equipo.