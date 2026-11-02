NTN24
Lunes, 02 de noviembre de 2026
Lunes, 02 de noviembre de 2026
Deportes

Exdelantero de la Selección Colombia volvió del retiro y marcó tras seis años fuera de las canchas: fue héroe en su regreso

noviembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Selección Colombia - Foto EFE
Selección Colombia - Foto EFE
Jackson Martínez reapareció en el fútbol profesional con Independiente Medellín y anotó el gol decisivo ante Alianza Valledupar, a sus 40 años.

Después de más de seis años fuera de la competencia profesional, un exdelantero de la Selección Colombia tuvo un retorno soñado: volvió a jugar con Independiente Medellín y anotó el gol que le dio la victoria 2-1 al equipo antioqueño frente a Alianza Valledupar, por la fecha 17 de la Liga BetPlay.

Se trata de Jackson Martínez, conocido como ‘Cha Cha Chá’, quien otra vez disputó un partido oficial el domingo 1 de noviembre de 2026. Su última aparición fue el 26 de julio de 2020, cuando defendía los colores del Portimonense de Portugal. Desde aquel entonces, una lesión en el tobillo y los problemas físicos que afectaron su continuidad lo dejaron fuera de las canchas.

A sus 40 años, el delantero recibió una nueva oportunidad con el club en el que inició su carrera profesional. Su regreso no se limitó a pisar de nuevo el césped: acabó como protagonista de una victoria importante para el Medellín, que requería sumar puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en los cuadrangulares semifinales.

Martínez empezó el compromiso en el banco de suplentes y entró al minuto 56 en reemplazo de Yony González. En ese momento, el Medellín quería remontar un encuentro que se complicó luego de que Alianza Valledupar se adelantara con un autogol de Anderson Murillo, al minuto 37.

Antes del descanso, Daniel Cataño logró el empate para el conjunto antioqueño. No obstante, el partido se mantuvo igualado por buena parte del segundo tiempo y el panorama se complicó aún más para el local con la expulsión de Diego Moreno.

Cuando el empate parecía definitivo, hizo su aparición el delantero chocoano. Al minuto 87, Jhon Edwin Montaño hizo una jugada por la banda izquierda y sacó un remate que terminó pegando en el palo. Martínez estuvo atento al rebote y envió el balón al fondo de la red.

La anotación la revisó el VAR, que confirmó que no había posición adelantada. Así, el gol subió al luminoso y desató la celebración en el estadio Atanasio Girardot.

El retorno de Martínez igualmente representa un capítulo especial para el Medellín y sus aficionados. El delantero fue una de las figuras del fútbol colombiano previo a consolidar su carrera internacional, con pasos destacados por el Porto y el Atlético de Madrid, así como su participación con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014.

Su anotación frente a Alianza Valledupar transformó una reaparición esperada por años en una jornada inolvidable: compitió de nuevo tras seis años y necesitó pocos minutos para ser el héroe del equipo.

Temas relacionados:

Deportes

Fútbol

Colombia

Selección Colombia

Fútbol colombiano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Felipe González sobre Rodríguez: "No la van a votar los chavistas porque la consideran traidora"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Navidad para quién? Delcy Rodríguez adelanta las fiestas mientras crece la crisis económica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio
Dirige:
Roberto Macedonio

Mayores representantes de fuerzas militares de EE. UU. visitarán Colombia: Pete Hegseth, J.D. Vance y Dan Caine

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Jefferson Beltrán - Yalena Jácome
Dirige:
Jefferson Beltrán

Denuncian enfrentamientos armados y uso de drones en el estado Bolívar tras bombardeo del régimen venezolano al ELN en Apure

Ver más

El Informativo USA

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Mapa de alta precisión: Así ven las cámaras de los drones que llegaron a Colombia desde EEUU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil
Dirige:
Andrés Gil

Recta final de las elecciones de medio término en EEUU: Donald Trump espera un resultado favorable

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Con María Corina en Venezuela la gente no se va a dejar engañar del régimen": Tomás Arias, cofundador de Vente Venezuela

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios en la Amazonía brasileña: las quemas amenazan los bosques y agravan la crisis climática

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (EFE)
Bogotá

Militarizar Bogotá: congresista hace urgente llamado para combatir el crimen en la capital

Abelardo de la Espriella y Carlos Galán - Gustavo Petro
Bogotá

"El presidente Petro romantizaba a los delincuentes urbanos, era un mensaje nefasto": alcalde de Bogotá tras histórico operativo contra criminales

Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
Maduro

Jueza Analisa Torres tomó su primera decisión frente a caso de Maduro y Flores

Raúl Castro - Foto: AFP
Régimen Castrista

Funcionario de Estados Unidos exhibe los lujos y excesos de los Castro en Cuba

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro - Foto: EFE/Canva
Nicolás Maduro

Primera decisión de la nueva juez del caso Maduro: golpe para el dictador

Más de Deportes

Ver más
Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr - Foto: EFE
Al-Nassr

Aplazan partido del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo para el próximo año tras ataques en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo marca con la selección de Portugal - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo celebra con emocionante mensaje que su Balón de Oro de 2008 haya sido elegido como el mejor de todos los tiempos

Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi

Messi se encuentra en Europa para recibir un galardón por su trayectoria deportiva: lo que se conoce del reconocimiento

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

María Corina y el poder invisible de la esperanza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

La reelección de Lula no es un triunfo de la democracia, es una tragedia de las instituciones

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Regreso María Corina Machado

Cambio de juego: María Corina en Venezuela

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Silueta de un avión volando entre nubes - Foto de referencia: Pexels
Portugal

TAP Air retoma los vuelos directos entre Portugal y Venezuela este 27 de octubre

Carlos Vives, cantautor colombiano - Foto: EFE
Carlos Vives

Carlos Vives asegura que el género musical salsa se llama así por un programa de radio en Venezuela

Delcy Rodríguez (EFE)
Regimen chavista

Marines de EE. UU. se pasean por Caracas después de la "respuesta contundente" que alardeó Delcy si pisaban el país

Agua - Foto Canva
Agua

La ONU alerta sobre una posible quiebra hídrica global: ¿está el planeta agotando sus reservas de agua?

Un hombre se desplaza en motocicleta bajo la lluvia en Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Lluvias en Venezuela

Advierten sobre posibles alteraciones de las lluvias y temperaturas en Venezuela

Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr - Foto: EFE
Al-Nassr

Aplazan partido del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo para el próximo año tras ataques en Arabia Saudita

Imágen satelital del huracán Isaías - Foto: NOAA y EFE
Huracán

Huracán Isaías se intensifica a pocas horas de su llegada a Florida, Alabama y Misisipi en EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023