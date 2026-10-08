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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Chile

Emergencia en Chile: impactantes imágenes del aluvión que arrastró vehículos y hasta un bus con pasajeros

octubre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: X @danilerer
Foto: X @danilerer
El Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó el acuartelamiento general de sus 22 compañías ante la emergencia.

Un violento aluvión de agua, barro y piedras afectó a gran parte de Santiago de Chile, arrastrando automóviles y un autobús del transporte público con pasajeros a bordo.

El fenómeno natural se produjo en la comuna de Las Condes, en la zona precordillerana de la capital chilena, en medio de un sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

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Carabineros reportó que a las 17:00 horas locales divisó un gran torrente de agua por la calle General Blanche, que descendía hacia el poniente.

Las imágenes difundidas durante la tarde muestran la violencia de la corriente, con un autobús del sistema Red siendo arrastrado por el caudal. En videos capturados por testigos se observa a varias personas sobre el techo del vehículo, aunque no hay información oficial sobre su estado.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) atribuyó el aluvión a las intensas lluvias y a la activación de quebradas, cauces de montaña que permanecen secos buena parte del año.

Su director regional, Miguel Muñoz, identificó como calles más afectadas a General Blanche, Quebrada Honda y Avenida La Plaza Sur.

El agua y el lodo golpearon instituciones del sector. Ingresaron en la Clínica UC Christus y en la Clínica Universidad de los Andes, y causaron daños en la sede de Duoc UC y en un supermercado de la zona. Hubo informes iniciales de estudiantes atrapados en un auditorio de Duoc UC, dato que no ha sido confirmado oficialmente.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago decretó el acuartelamiento general de sus 22 compañías. La Municipalidad de Las Condes pidió evitar Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón, Álvaro del Portillo y General Blanche.

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Por su parte, la Universidad de Los Andes prohibió entrar o salir de su campus mientras durara el riesgo.

El aluvión llega al cierre de una semana de registros históricos. Un río atmosférico, potenciado por el fenómeno de El Niño, originó el sistema frontal.

Los 52 milímetros que cayeron en Santiago el martes 6 de octubre fueron el mayor registro diario de ese mes en la capital en más de un siglo, según especialistas consultados por la prensa chilena.

Chile había sufrido este año otro temporal de gran impacto. El 21 de julio, Senapred elevó a 13 los fallecidos y a 7 los desaparecidos por un sistema frontal, con 2.281 damnificados.

Las imágenes compartidas en redes sociales evidencian la impresionante fuerza del aluvión:

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