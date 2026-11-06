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Cristiano Ronaldo

"Estoy convencido de que no hice nada que causara lo que sucedió": Jorge Jesus sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal

noviembre 6, 2026
Por: Nucho Martínez
Futbolista portugués, Cristiano Ronaldo / DT de la selección de Portugal, Jorge Jesus - Fotos: EFE
Futbolista portugués, Cristiano Ronaldo / DT de la selección de Portugal, Jorge Jesus - Fotos: EFE
El seleccionador defendió su postura ante las diferencias que tuvo con 'CR7' durante la última concentración del combinado luso.

El director técnico Jorge Jesus, se refirió en rueda de prensa sobre el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal.

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El seleccionador defendió su postura ante las diferencias que tuvo con 'CR7' durante la última concentración del combinado luso.

"No cambiaría nada, absolutamente nada. Tomé una decisión como entrenador, priorizando los intereses de mi equipo y de la selección portuguesa”, pronunció el estratega.

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Luego, el entrenador dijo: “Estoy convencido de que no hice nada que causara lo que sucedió".

"Me enteré de la decisión al mismo tiempo que todos. Me informaron de su decisión ayer, como a ustedes, después de que publicara el video y el comunicado en el que anunciaba su decisión”, adicionó.

Ante la insistencia de la prensa sobre dicho asunto, Jorge Jesus sostuvo: "Podía predecir que esto sucedería. No hablé con Cristiano, ni intenté contactarlo (...) El tema de Ronaldo está terminado, ya se ha discutido".

Ronaldo, considerado como una de las leyendas del balompié mundial, anunció el pasado jueves su retiro de la selección de Portugal.

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Así lo comunicó el propio 'bicho' mediante un video en sus redes sociales, donde leyó una carta de despedida titulada 'Portugal siempre será parte de mí'.

El goleador de 41 años ha marcado 146 tantos y ha disputado 234 partidos con el combinado lusitano desde que debutó en 2003.

Con su selección, 'Cris' conquistó la Eurocopa en 2016 y la UEFA Nations League en dos ediciones: 2019 y 2025.

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