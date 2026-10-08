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Jueves, 08 de octubre de 2026
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Rawayana

Venezuela hace historia en Lollapalooza: Rawayana será headliner en Argentina y Chile

octubre 8, 2026
Por: Nucho Martínez
Concierto de la agrupación venezolana Rawayana en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia) - Foto de referencia: EFE
Concierto de la agrupación venezolana Rawayana en el Movistar Arena en Bogotá (Colombia) - Foto de referencia: EFE
La organización de ambos festivales dio a conocer sus respectivos carteles este jueves 8 de octubre.

La banda venezolana Rawayana alcanzó un nuevo hito al ser anunciada como una de las agrupaciones principales de las ediciones 2027 de Lollapalooza Argentina y Chile.

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La organización de ambos festivales dio a conocer sus respectivos carteles este jueves 8 de octubre, confirmando a la agrupación venezolana entre los artistas que ocuparán un lugar destacado en la programación.

Rawayana compartirá la categoría de headliner con reconocidos nombres de la escena internacional, entre ellos Travis Scott, Charli XCX, The Killers, David Guetta y Queens of the Stone Age.

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La participación también representa un hecho inédito para Venezuela, ya que Rawayana se convierte en la primera agrupación venezolana en ocupar la posición de artista principal en las ediciones de Lollapalooza de Argentina y Chile.

Los dos festivales están programados para los días 12, 13 y 14 de marzo del próximo año (2027).

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En Argentina, el evento tendrá como escenario el Hipódromo de San Isidro, en Buenos Aires, mientras que en Chile se desarrollará en el Parque O'Higgins, en Santiago.

¿Qué es headliner?

Es el artista o banda principal de un concierto o festival musical, encargado de cerrar el evento y atraer a la mayor parte del público.

¿Qué es Lollapalooza?

Un festival de música internacional que ofrece presentaciones de rock alternativo, pop, hip-hop y música electrónica.

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