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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Cuba

Cuba pierde 35 votos de respaldo en la ONU: Colombia se suma a EE. UU. contra la resolución que exige levantar el embargo

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Bandera de la ONU - Foto de referencia: EFE
Bandera de la ONU - Foto de referencia: EFE
a Asamblea General aprobó la iniciativa con 130 votos a favor, contra los 165 de 2025, en medio de la presión diplomática de Washington.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este miércoles 28 de octubre una nueva resolución que solicita a Estados Unidos poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. No obstante, el resultado evidenció una reducción significativa del respaldo internacional a La Habana: la iniciativa obtuvo 130 votos favorables, ante los 165 registrados en 2025.

La votación se saldó también con 17 países en contra y 25 abstenciones, un cambio considerable respecto al año pasado, cuando siete Estados rechazaron la resolución y 12 se abstuvieron. Pese a que la propuesta recibió de nuevo una mayoría favorable, el descenso de 35 apoyos representa un revés diplomático para el Gobierno cubano.

Entre los países que votaron en contra se destacan Estados Unidos, Israel, Argentina, Paraguay, Colombia, Ecuador y Costa Rica. Colombia respaldó la iniciativa en 2025, por lo que su cambio de posición destacó entre las variaciones de la votación de este año.

Por su parte, Chile, Honduras y Perú pasaron de votar a favor en la sesión anterior a abstenerse en esta ocasión. Venezuela no participó por la suspensión de su derecho al voto en la Asamblea General por atrasos en el pago de sus cuotas a Naciones Unidas.

La votación se produjo en medio de una ofensiva diplomática de la Administración de Donald Trump para lograr que más países rechazaran la resolución o se abstuvieran. Washington asegura que la crisis económica cubana responde sobre todo a las políticas del régimen de la isla y no al embargo norteamericano.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, defendió esa posición en el debate y cuestionó la utilidad de seguir con una votación que se celebra cada año desde hace más de 30 años.

La sesión estuvo marcada igualmente por un enfrentamiento verbal entre Waltz y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, que intercambiaron reproches frente a los representantes de los Estados miembros.

Rodríguez reiteró que las sanciones de los Estados Unidos agravan las dificultades económicas de la población y solicitó el levantamiento de las restricciones. La Habana considera que el embargo limita sus posibilidades de comercio, financiación y acceso a suministros esenciales.

La iniciativa, presentada por Cuba desde 1992, pide el fin del embargo económico, comercial y financiero norteamericano. Pese a que su aprobación refleja la posición mayoritaria de los países representados en la Asamblea General, la resolución no es jurídicamente vinculante y no puede obligar a Washington a modificar su política.

El embargo sigue vigente mientras el régimen cubano enfrenta una profunda crisis económica, marcada por la escasez de combustible, los apagones y las dificultades para acceder a productos básicos.

El resultado de este año conserva una mayoría internacional favorable al levantamiento de las sanciones, pero deja ver que Cuba cuenta con menos apoyos que en votaciones anteriores y que varios países cambiaron su posición en un contexto de creciente presión de los Estados Unidos.

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