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Martes, 18 de agosto de 2026
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Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos afirma que Irán disparó dos misiles balísticos contra su territorio y pide a su población resguardarse

agosto 18, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Misiles del régimen de Irán - Foto: EFE
Misiles del régimen de Irán - Foto: EFE
El comunicado se produjo casi dos horas después de que una breve alerta telefónica advirtiera a los residentes de los Emiratos Árabes Unidos sobre una "posible amenaza de misiles".

Los Emiratos Árabes Unidos acusaron este martes a Irán de disparar dos misiles balísticos contra su territorio, lo que supone la primera vez en meses que el Ministerio de Defensa detecta un ataque dirigido contra el país.

"Las defensas aéreas de los EAU detectaron dos misiles balísticos lanzados desde Irán hacia el país; el primero cayó fuera de las aguas territoriales del país, mientras que el segundo cayó dentro de las aguas territoriales", dijo en un comunicado el Ministerio de Defensa el X.

El comunicado se produjo casi dos horas después de que una breve alerta telefónica advirtiera a los residentes de los Emiratos Árabes Unidos sobre una "posible amenaza de misiles".

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"Debido a la situación actual y a la posible amenaza de misiles, busquen inmediatamente un lugar seguro en el edificio protegido más cercano", indicó el Ministerio del Interior en la alerta telefónica, que fue retirada poco después.

Fue la primera alerta de este tipo desde una falsa alarma en junio y una alerta en julio por un ataque que finalmente no llegó a entrar en territorio de los Emiratos Árabes Unidos. Antes de eso, la última alerta por misiles se produjo a principios de mayo.

En las últimas semanas, los buques cisterna pertenecientes a la petrolera estatal ADNOC han sido blanco de ataques en repetidas ocasiones.

Cuando comenzó la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, los Emiratos Árabes Unidos fueron los más afectados por los ataques de Irán, con casi 3.000 misiles y drones dirigidos contra el país, más que en cualquier otro lugar de la región.

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Tras la entrada en vigor en junio de un memorando de entendimiento entre ambas partes, que posteriormente fracasó, los Emiratos Árabes Unidos no registraron ningún ataque, a diferencia de otros estados del Golfo.

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