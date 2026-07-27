NTN24
Lunes, 27 de julio de 2026
Lunes, 27 de julio de 2026
La Vinotinto

La Vinotinto anuncia su regreso tras la Copa del Mundo: enfrentará a dos selecciones de alto nivel que participaron en el Mundial 2026

julio 27, 2026
Por: Luis Cifuentes
Jugadores de la Vinotinto - Foto: EFE
Jugadores de la Vinotinto - Foto: EFE
La selección venezolana tendrá dos encuentros de alto calibre ante selecciones que participaron en la última Copa del Mundo.

La Federación Venezolana de Fútbol anunció oficialmente que La Vinotinto tendrá dos partidos amistosos, lo que marcará su regreso tras el Mundial 2026.

La selección venezolana tendrá dos encuentros de alto calibre ante selecciones que participaron en la última Copa del Mundo.

La Vinotinto enfrentará a Japón y Corea del Sur en partidos amistosos durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, en lo que representa una gira por Asia de alto nivel competitivo para la Vinotinto.

o

¿Cuándo regresará La Vinotinto?

Los encuentros, confirmados a través de las redes sociales oficiales de La Vinotinto, marcan un importante paso en la preparación del combinado nacional contra rivales de categoría mundial. Tanto Japón como Corea del Sur son selecciones con amplia trayectoria en Copas del Mundo y representan un desafío significativo para el equipo venezolano.

El primer encuentro, ante la selección nipona, se disputará el lunes 28 de septiembre en Japón.

Cuatro días después, el 2 de octubre, los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo visitarán a Corea del Sur.

o

La decisión de programar estos amistosos internacionales ha sido recibida positivamente por los seguidores de la selección venezolana. Los aficionados destacaron en redes sociales la importancia de enfrentar rivales de alta calidad. "Buenos rivales, finalmente partidos de alta intensidad para saber para qué está este grupo", comentó uno de los usuarios en la cuenta oficial @SeleVinotinto.

Japón, que ha participado en siete Copas del Mundo consecutivas desde 1998, y Corea del Sur, con once apariciones mundialistas incluyendo su memorable cuarto puesto en 2002, representan el tipo de oposición que permitirá evaluar el nivel competitivo de la Vinotinto en un contexto internacional exigente.

 

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Amistoso

FIFA

Mundial 2026

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tres mujeres, dos escándalos y un protagonista, Petro: "Una comedia de corrupción en varios actos"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué implicaciones tiene la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué buscan la Asamblea de 2015 y el régimen con la instalación de la mesa de diálogo sin Machado?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“La retórica radical contra Israel y sus líderes afecta a muchas personas”: analista sobre Mamdani

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Banderas Venezuela y EE. UU. - Fotos Canva
Transición

Así inicia la tercera etapa del plan de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo se daría la transición a la democracia?

Abordaje a un barco petrolero / FOTO: Captura de pantalla
estrecho de Ormuz

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Nueva York - Foto Canva
Atentado en Nueva York

Comunidad judía en Nueva York pide investigar apuñalamiento como crimen de odio: masivas protestas

Incendios en España - EFE
Incendios forestales

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Régimen de Venezuela

¿Está perdiendo poder Diosdado Cabello? Cambios en el alto mando militar de Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Folarin Balogun, futbolista de Estados Unidos / FOTO: EFE
Mundial 2026

Polémica en el Mundial por la decisión de la FIFA de permitirle jugar a la estrella de Estados Unidos, Folarin Balogun, pese a la sanción por expulsión

Jugadores de Senegal | Foto: EFE
Senegal

Escándalo en Senegal: tras quedar eliminados del Mundial una de sus máximas figuras renunció al equipo por redes sociales en medio de un conflicto con el entrenador

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol | Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección": histórico jugador que estuvo en seis mundiales, incluido el de 2026, anunció su retiro del fútbol

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Folarin Balogun, futbolista de Estados Unidos / FOTO: EFE
Mundial 2026

Polémica en el Mundial por la decisión de la FIFA de permitirle jugar a la estrella de Estados Unidos, Folarin Balogun, pese a la sanción por expulsión

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Javier Milei, presidente de Argentina - Foto: EFE
Brasil

Gobierno de Brasil llama a consultas a su embajador en Argentina tras dichos de Milei contra Lula

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Aseguradora revela el monto en dólares de pérdidas asumidas tras los terremotos en Venezuela

Jugadores de Senegal | Foto: EFE
Senegal

Escándalo en Senegal: tras quedar eliminados del Mundial una de sus máximas figuras renunció al equipo por redes sociales en medio de un conflicto con el entrenador

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol | Foto AFP
Copa Mundial del Fútbol

"Lo di todo, lo dejé todo en mis equipos y en la selección": histórico jugador que estuvo en seis mundiales, incluido el de 2026, anunció su retiro del fútbol

Donald Trump y Gianni Infantino en ceremonia del Mundial de Clubes - Foto EFE
Mundial 2026

"Que pase muy rápido y olvidarme": jugador que disputará la final del Mundial sobre tener que saludar a Trump en caso de que su selección sea campeona

Selección de Irán - Foto EFE
Selección de Irán

"Estaba tan feliz cuando pudimos retirarles las visas": secretario de Gobierno Trump celebró con un baile la eliminación de Irán del Mundial, según revista de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre