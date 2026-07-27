La Vinotinto anuncia su regreso tras la Copa del Mundo: enfrentará a dos selecciones de alto nivel que participaron en el Mundial 2026

La Federación Venezolana de Fútbol anunció oficialmente que La Vinotinto tendrá dos partidos amistosos, lo que marcará su regreso tras el Mundial 2026.

La selección venezolana tendrá dos encuentros de alto calibre ante selecciones que participaron en la última Copa del Mundo.

La Vinotinto enfrentará a Japón y Corea del Sur en partidos amistosos durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, en lo que representa una gira por Asia de alto nivel competitivo para la Vinotinto.

¿Cuándo regresará La Vinotinto?

Los encuentros, confirmados a través de las redes sociales oficiales de La Vinotinto, marcan un importante paso en la preparación del combinado nacional contra rivales de categoría mundial. Tanto Japón como Corea del Sur son selecciones con amplia trayectoria en Copas del Mundo y representan un desafío significativo para el equipo venezolano.

El primer encuentro, ante la selección nipona, se disputará el lunes 28 de septiembre en Japón.

Cuatro días después, el 2 de octubre, los dirigidos por Oswaldo Vizcarrondo visitarán a Corea del Sur.

La decisión de programar estos amistosos internacionales ha sido recibida positivamente por los seguidores de la selección venezolana. Los aficionados destacaron en redes sociales la importancia de enfrentar rivales de alta calidad. "Buenos rivales, finalmente partidos de alta intensidad para saber para qué está este grupo", comentó uno de los usuarios en la cuenta oficial @SeleVinotinto.

Japón, que ha participado en siete Copas del Mundo consecutivas desde 1998, y Corea del Sur, con once apariciones mundialistas incluyendo su memorable cuarto puesto en 2002, representan el tipo de oposición que permitirá evaluar el nivel competitivo de la Vinotinto en un contexto internacional exigente.