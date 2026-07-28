El actor colombiano que participa en ‘La Odisea’ de Christopher Nolan: este es el papel que interpreta y su impactante transformación

La adaptación cinematográfica de ‘La Odisea’ dirigida por Christopher Nolan ha conquistado las taquillas mundiales, consolidándose como un fenómeno cultural de gran magnitud.

La producción, filmada completamente con cámaras IMAX de 70 mm, destaca por su excepcional resolución visual y ha capturado la atención de cinéfilos en todo el planeta.

El elenco de la cinta reúne a figuras destacadas de Hollywood como Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson y Zendaya. Sin embargo, para el público latinoamericano, un nombre resalta especialmente: John Leguizam*, el único actor colombiano en el reparto de esta superproducción.

John Alberto Leguizamo Peláez, nacido en Bogotá, asumió el desafío de interpretar a Eumeo, uno de los personajes fundamentales en la narrativa. Su papel corresponde al criado más fiel del rey de Ítaca, quien preservó la memoria de su señor durante el prolongado retorno a casa.

Las interacciones de Eumeo con Telémaco, Penélope y Odiseo resultan determinantes en el desarrollo argumental, siendo su lealtad inquebrantabl un elemento clave para que el monarca recupere su trono junto a su familia.

Más allá del desafío interpretativo, Leguizamo enfrentó complejos retos técnicos para dar vida a su personaje. En declaraciones al programa internacional Today, el actor reveló que su caracterización demandaba aproximadamente cuatro horas diarias de trabajo en el departamento de maquillaje, durante las cuales le aplicaban elaboradas prótesis faciales.

Un aspecto particularmente exigente fue el uso de lentes de contacto especiales diseñados para simular la ceguera del personaje. Estos dispositivos limitaban significativamente su visión real, por lo que requirió asistencia constante del equipo de producción durante todo el rodaje de la película.

La trayectoria de Leguizamo en Hollywood incluye participaciones en producciones de gran impacto como La Era del Hielo, Romeo y Julieta, Encanto, Daño Colateral, John Wick y Tierra de los Muertos, entre otras.

La película continúa su exitoso recorrido en salas de cine alrededor del mundo, consolidándose como una de las propuestas cinematográficas más destacadas del año.