NTN24
Sábado, 03 de octubre de 2026
Sábado, 03 de octubre de 2026
Terremoto

Emotivo homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela tras cumplirse 100 días

octubre 3, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Homenaje a víctimas de los terremotos en Venezuela - AFP
Homenaje a víctimas de los terremotos en Venezuela - AFP
Alrededor de 400 personas se congregaron en un terreno que antes ocupaba un edificio colapsado para rendir tributo.

La noche del viernes 2 de octubre se llevó a cabo una vigilia colectiva para honrar a los miles de muertos del doble terremoto que sacudió a Venezuela hace cien días.

Alrededor de 400 personas se congregaron en un terreno que antes ocupaba un edificio que colapsó el 24 de junio con los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, en el costero estado de la Guaira.

o

En el sitio, los asistentes presenciaron cómo un haz de luz creado con faros atravesó el cielo mientras sostenían velas blancas que iluminaban sus rostros.

"Te amaremos por siempre hija", se leía en el carro familiar de Francelis Iriarte, una adolescente de 16 años que murió al desplomarse su edificio durante los sismos.

En el lugar, Selene Manahu, madre de Francelis, habló sobre el homenaje a los fallecidos y desaparecidos, asegurando que "da un poquito de calma" en medio de tanta desgracia.

o

La actividad, denominada "Haz de Luz", fue organizada por la ONG Venezuela Te Ayuda Foundation.

"Creemos que esta luz nos va a mostrar el camino de lo que está por venir, de todo lo que queremos seguir construyendo, y tratar de ayudar a la gente a que sigan avanzando con sus vidas", dijo Julia Alessandra Mariano, representante de la fundación.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los terremotos han dejado más de 6.500 fallecidos y un número aún indeterminado de desaparecidos, además de miles de familias sin hogar.

Temas relacionados:

Terremoto

Crisis en Venezuela

Muertos

Desaparecidos

Sismos

Homenaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

“La JEP es un tribunal de impunidad”: senadora cuestiona el acuerdo de paz con las FARC

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Exdiputado habla de postura de la OEA sobre Nicaragua: “Observamos una posición unánime del hemisferio occidental”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Contundente golpe contra el Clan del Golfo: fue abatido cabecilla acusado de múltiples delitos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Cancilleres piden elecciones libres y justas en Venezuela; abogan también por el regreso de María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Preocupante denuncia: discriminación sistemática contra artistas judíos e israelíes en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Avión B-1B Lancer | Foto: EFE
Aviones

Estos son los poderosos bombarderos de EEUU en la base británica que iba a ser atacada

Secuestro en Bogotá (Imagen de referencia) - Canva y redes
Bogotá

Así fue el operativo de rescate de un hombre secuestrado en Bogotá: impresionante video deja en evidencia las condiciones en que lo tenían y el reencuentro con su madre

El colombiano Henry Cobos y el venezolano Cleiver Elisandro Liendo, presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela - Foto: captura
Excarcelados

“Me trataron como una escoria simplemente por ser colombiano”: preso político excarcelado por el régimen

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Avión B-1B Lancer | Foto: EFE
Aviones

Estos son los poderosos bombarderos de EEUU en la base británica que iba a ser atacada

Lionel Messi | Foto: AFP
Lionel Messi

El inocente momento que protagonizó el hijo de Messi durante la celebración del título con Inter Miami

Secuestro en Bogotá (Imagen de referencia) - Canva y redes
Bogotá

Así fue el operativo de rescate de un hombre secuestrado en Bogotá: impresionante video deja en evidencia las condiciones en que lo tenían y el reencuentro con su madre

Shakira | Foto AFP
España

El detalle de la jugadora colombiana Linda Caicedo que sorprendió a Shakira durante uno de sus conciertos en Madrid

Dolly Parton, cantante estadounidense / FOTO: EFE
Dolly Parton

California declara el 25 de septiembre día festivo en honor al legado que dejó Dolly Parton

El colombiano Henry Cobos y el venezolano Cleiver Elisandro Liendo, presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela - Foto: captura
Excarcelados

“Me trataron como una escoria simplemente por ser colombiano”: preso político excarcelado por el régimen

Abelardo de la Espriella y Marco Rubio - Foto AFP/ Gustavo Petro en EE. UU. - Foto: Redes sociales
Marco Rubio

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023