Emotivo homenaje a las víctimas de los terremotos en Venezuela tras cumplirse 100 días

La noche del viernes 2 de octubre se llevó a cabo una vigilia colectiva para honrar a los miles de muertos del doble terremoto que sacudió a Venezuela hace cien días.

Alrededor de 400 personas se congregaron en un terreno que antes ocupaba un edificio que colapsó el 24 de junio con los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, en el costero estado de la Guaira.

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En el sitio, los asistentes presenciaron cómo un haz de luz creado con faros atravesó el cielo mientras sostenían velas blancas que iluminaban sus rostros.

"Te amaremos por siempre hija", se leía en el carro familiar de Francelis Iriarte, una adolescente de 16 años que murió al desplomarse su edificio durante los sismos.

En el lugar, Selene Manahu, madre de Francelis, habló sobre el homenaje a los fallecidos y desaparecidos, asegurando que "da un poquito de calma" en medio de tanta desgracia.

La actividad, denominada "Haz de Luz", fue organizada por la ONG Venezuela Te Ayuda Foundation.

"Creemos que esta luz nos va a mostrar el camino de lo que está por venir, de todo lo que queremos seguir construyendo, y tratar de ayudar a la gente a que sigan avanzando con sus vidas", dijo Julia Alessandra Mariano, representante de la fundación.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los terremotos han dejado más de 6.500 fallecidos y un número aún indeterminado de desaparecidos, además de miles de familias sin hogar.