Emotivo homenaje: así se vivió solemne instante en el que las campanas sonaron este jueves por las víctimas a un mes del terremoto en Colombia

Cali se ha detenido este jueves para recordar a las víctimas del terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. A las 7:34 de la mañana, hora exacta en la que sucedió el movimiento telúrico, las campanas de las iglesias de la ciudad sonaron por 90 segundos como homenaje a los perdidos la vida.

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La jornada conmemorativa se desarrolla cuando se cumple un mes de la tragedia que tuvo como nos de los lugares centrales el barrio Capri. Familiares y allegados de las víctimas participaron en el acto para dejar viva la memoria de quienes murieron en la emergencia.