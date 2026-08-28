"De verdad, pan y circo": critican en redes a ministro de Defensa del régimen venezolano por inauguración de un autolavado dentro de una institución castrense
El ministro de Defensa del régimen venezolano, Gustavo González López, recibió una 'lluvia de críticas' en redes sociales tras inaugurar un servicio de lavado de vehículos en instalaciones castrenses.
La "obra" presentada por el alto mando militar como un "plan de bienestar social" y de "atención operativa" para el personal militar contrasta con la grave crisis e inacción del régimen en el estado La Guaira.
Recordemos que dicha demarcación sufre severas secuelas materiales y humanas causadas por los devastadores terremotos.
Los usuarios de plataformas digitales cuestionaron las prioridades institucionales de la administración chavista.
"De verdad, pan y circo, señores, no me canso de decirlo, qué desgracia tan grande la que estamos pagando con esta gente", expresó un usuario de la red social X.
Gran vaina, un autolavado... "¿Y las retroexcavadoras en La Guaira para cuándo?", escribió otro usuario en X.
"Puro show, no saben hacer más nada, justamente ahora, con todos los problemas al tiempo que tenemos y estos aplaudiendo un autolavado, qué mal estamos", añadió otra usuaria, también en X.