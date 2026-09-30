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Miércoles, 30 de septiembre de 2026
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Tel Aviv

Emotivo recibimiento en Tel Aviv de los pasajeros de avión de Flydubai que aterrizó de emergencia tras presunto intento terrorista de uno de los pilotos

septiembre 30, 2026
Por: Luis Cifuentes
Pasajeros son recibidos en Tel Aviv - Foto: EFE
Pasajeros son recibidos en Tel Aviv - Foto: EFE
Los 174 pasajeros llegaron sanos y salvos al aeropuerto de Ben Gurion de la capital israelí.

Los pasajeros del avión de Flydubai, que este miércoles vivieron momentos de pánico luego de que el copiloto intentara tomar el control para presuntamente estrellarlo, arribaron a su destino, Tel Aviv, en Israel.

Los 174 pasajeros llegaron sanos y salvos al aeropuerto de Ben Gurion de la capital israelí.

Decenas de personas recibieron con globos y celebración a los pasajeros, muchos de ellos de origen israelí, tras la emergencia que vivieron en el aire.

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Entre los pasajeros se encontraban 27 niños, quienes también vivieron a bordo los momentos de pánico.

El personal médico del aeropuerto instaló servicios médicos y ambulancias a las afueras para atender a los afectados, muchos de los cuales sufrieron heridas tras forcejear con uno de los pilotos que presuntamente intentó tomar el control de la aeronave.

Pese a que varios de los pasajeros se negaron a abordar otro avión de la misma aerolínea desde el aeropuerto de Arabia Saudita, no tuvieron otra opción luego de que las autoridades locales negaran los permisos para que el gobierno de Israel enviara un avión militar para el rescate.

Además, se espera que el primer ministro Benjamín Netanyahu se reúna con los pasajeros del vuelo que despegó desde Dubái.

Varios medios israelíes afirman que una pelea entre los pilotos provocó que se activara una señal de socorro.

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Al parecer, dos pilotos viajaban en el avión como pasajeros y tomaron el mando para llevar a cabo el aterrizaje de emergencia, afirma la prensa israelí.

Según la cadena pública israelí Kan y Channel 12, el ejército israelí había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.

 

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