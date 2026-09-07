Beisbolista venezolano silenció abucheos que recibía con jonrón de tres carreras en la MLB: así se vivió el emocionante 'batazo'

El venezolano Ronald Acuña Jr. ha respondido a los abucheos de los aficionados de los Filis de Filadelfia de la mejor manera posible: con un jonrón de tres carreras con el cual empató el partido en el octavo inning y abrió el camino para la remontada de los Bravos de Atlanta, que se impusieron 5-4.

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Según informó MLB, los abucheos hacia el venezolano incrementaron en el encuentro, pero Acuña culminó siendo protagonista con un batazo de 413 pies ante una recta de 100,5 millas por hora de Alex McFarlane. La conexión pudo igualar marcador 4-4 y modificó al completo el rumbo del partido.

El momento tuvo igualmente un significado especial para el jardinero de La Sabana ya que el cuadrangular se convirtió en su hit número 1.000 en las Grandes Ligas, una cifra que llegó en medio de una actuación decisiva para Atlanta.

Acuña llegó al plato en el octavo episodio con corredores en segunda y tercera, un out y los Bravos abajo 4-1. Conectó el lanzamiento de McFarlane entre los jardines izquierdo y central para hacer que sus compañeros llegaran al plato y darle de nuevo la vida a Atlanta.

El venezolano disfrutó el momento ante el público de Filadelfia. Luego de conectar el cuadrangular, hizo su habitual celebración y se llevó las manos a los oídos al tiempo que recorría las bases, en respuesta a los aficionados que lo abuchearon el fin de semana.

El batazo de Acuña hizo que se empatara el encuentro, pero los Bravos aún necesitaban una carrera para concretar la remontada.

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En la novena entrada, Ozzie Albies conectó un doble y Austin Riley respondió con un triple productor que puso a Atlanta arriba 5-4. Raisel Iglesias fue el que se encargó de cerrar el encuentro para asegurar la victoria.

Con esta victoria, los Bravos tienen un récord de 85-58 y extendieron a cinco juegos su ventaja sobre los Filis en el Este de la Liga Nacional. Lo anterior al momento donde quedan 19 partidos de temporada regular.