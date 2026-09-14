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Lunes, 14 de septiembre de 2026
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Venezuela

Empresas de Venezuela recurren a equipos petroleros usados que estaban en patios o depósitos de EE. UU. en apuesta por reactivar su producción

septiembre 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Petróleo | Foto: Canva
Petróleo | Foto: Canva
Empresas han estado adquiriendo camiones, bombas, taladros y otra maquinaria en subastas norteamericanas debido a las expectativas de una reactivación del sector petrolero.

La industria petrolera venezolana comienza a recibir maquinaria que ha sido usada desde Estados Unidos en medio de las expectativas de una recuperación de la producción de crudo, en una acción que representa tanto el renovado interés empresarial por Venezuela como el deterioro que por años ha sufrido su infraestructura petrolera.

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Equipos que se mantenían en patios y depósitos de estados como Texas y Oklahoma ha sido comprados en subastas y luego enviados a Venezuela. Entre la maquinaria se pueden encontrar camiones, bombas, equipos de perforación y otras herramientas usadas en operaciones petroleras. Empresas especializadas están haciendo más fácil el traslado hacia puertos venezolanos como Guanta y Maracaibo.

El fenómeno responde a una expectativa concreta: que la producción petrolera venezolana crezca de nuevo tras años de caída. Reuters indica que la extracción se encuentra en este momento en cerca de 1,25 millones de barriles diarios, muy por debajo de los más de tres millones de barriles diarios que se producía a finales de la década de 1990.

La llegada de equipos utilizados igualmente pone en evidencia las condiciones en las que se encuentra parte de la infraestructura petrolera. Algunas de las máquinas que fueron obtenidas presentan un notorio desgaste, cuentan con garantías limitadas y generan dudas entre aseguradoras por la falta de información sobre su mantenimiento. Aun así, la demanda sigue aumentando.

Entre las compañías que están participando en este nuevo movimiento comercial aparecen firmas como Guanta Express, la cual se encarga de facilitar el envío de maquinaria, así como también empresas como PetroFarm y Sky Drop Capital, que están haciéndose con equipos ante la expectativa de una mayor actividad petrolera en Venezuela.

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Los equipos que poseen más capacidad son buscados sobre todo para operaciones en zonas complejas como el lago de Maracaibo y la Faja Petrolífera del Orinoco, dos ubicaciones importantes para cualquier intento de aumentar la producción venezolana.

El interés por esta maquinaria coincide con el nuevo escenario entre Caracas y Washington. El alivio de ciertas restricciones provenientes de Estados Unidos y los nuevos acuerdos petroleros abrieron expectativas de una mayor participación de compañías internacionales en la industria venezolana. En las últimas semanas, empresas norteamericanas comenzaron a mirar otra vez oportunidades en el país.

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