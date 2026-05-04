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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia al régimen iraní: "Serán borrados de la faz de la tierra"

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Al tiempo, el presidente se refirió al bloqueo de EE. UU. de los puertos iraníes: "Es una de las mayores maniobras militares jamás realizadas".

Este lunes 4 de mayo, según cita el medio de comunicación Fox News, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una nueva advertencia contra el régimen iraní.

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En concreto, el jefe de Estado de Estados Unidos habló sobre los eventuales ataques, por parte de la dictadura de los ayatolás, a cualquier buque de la unión americana que trabaje para implementar el denominado 'Proyecto Libertad'.

“Serán borrados de la faz de la tierra Irán se ha vuelto mucho más maleable en las conversaciones. Tenemos más armas y municiones de un grado mucho más alto que antes”, sostuvo Trump, según recoge Fox News.

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Al tiempo, el gobernante republicano se refirió al bloqueo de EE. UU. de los puertos iraníes, localizados en el Estrecho de Ormuz. “Es una de las mayores maniobras militares jamás realizadas”, sentenció.

Más temprano, Trump se pronunció ante los ataques del régimen de Irán en el Estrecho de Ormuz, después de la puesta en marcha del “Proyecto Libertad”.

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En un mensaje en Truth Social, Trump aseguró que el régimen “ha atacado a naciones ajenas al proyecto de movimiento de buques, 'Proyecto Libertad', incluyendo un carguero surcoreano”.

“Aparte del buque surcoreano, hasta el momento no se han registrado daños en el estrecho. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, ofrecerán una rueda de prensa mañana por la mañana”, aseguró el mandatario norteamericano, asegurando que “quizás sea hora de que Corea del Sur se una a la misión”.

Ante las declaraciones de Estados Unidos, el régimen de Irán negó que hayan sido hundidos varias de sus embarcaciones y catalogó la información como “falsa”, según declaró un mando militar iraní citado por la televisión estatal.

El domingo, el presidente Trump anunció el 'Proyecto Libertad', destinado a asistir a los marinos bloqueados en la zona, quienes podrían estar quedándose sin alimentos y otros suministros esenciales.

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