"Se va a reanudar la guerra": experto ante advertencia de Trump al régimen de Irán con nuevo 'Proyecto Libertad' para abrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su postura frente al régimen de Irán al advertir que "cualquier interferencia" al Proyecto Libertad será respondida con fuerza militar. "Irán será borrado de la faz de la tierra si atacan embarcaciones estadounidenses que participan en el Proyecto Libertad en el Estrecho de Ormuz", declaró el mandatario.

"Tenemos más armas y municiones y de una calidad muy superior a la que teníamos antes. Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo. Todas ellas están abastecidas de equipamiento. Podemos utilizar todo ese material y lo haremos si es necesario”, agregó el mandatario ante las amenazas del régimen.

La situación se complicó tras el ataque a Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades de Fujaira informaron sobre un incendio en la zona industrial petrolera, que describieron como un ataque con drones procedentes del régimen iraní. Tres ciudadanos indios resultaron heridos tras la ofensiva contra Fujaira, uno de los centros de almacenamiento y comercio de petróleo más importantes del mundo.

Paralelamente, Corea del Sur investiga la explosión e incendio de un buque cerca del Estrecho. El gobierno verifica información de inteligencia que presume un posible ataque contra la embarcación que habría estado anclada en Emiratos Árabes Unidos.

Luis Fleischman, analista internacional y experto en conflictos del Oriente Medio, explicó en La Tarde de NTN24 en qué podrían desencadenar las advertencias de Trump al régimen.

El experto aseguró que “nunca hubo una tregua oficial” y fue enfático en afirmar que “Trump es la última persona que quiere reanudar la guerra”. “Le está costando con el precio del petróleo, el tema del gasto que representa al consumidor americano y la implicación que pueda tener en las elecciones de medio término”, indicó.

En ese sentido, señaló que “no es claro si esto va a suceder o no, pero esta misma idea ya generó un acto de agresión por parte de Irán”, en referencia al ataque contra Emiratos Árabes. “Creo que se va a reanudar la guerra”, subrayó.

“Todo este intento de negociar y pensar de que Irán va a negociar su programa nuclear, es totalmente absurdo. La solución no está en negociación, sino en continuar la guerra hasta que se rindan”, añadió.