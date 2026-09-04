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Viernes, 04 de septiembre de 2026
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Estados Unidos

Trump dice que pedirá a los europeos que le devuelvan a Estados Unidos la ayuda prestada a Ucrania durante la administración de Joe Biden

septiembre 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Trump también rechazó las informaciones de que las fuerzas armadas estadounidenses se están quedando sin municiones en su guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que pedirá a los europeos que reembolsen la ayuda estadounidense proporcionada a Ucrania durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden.

Trump lleva tiempo exigiendo que los europeos asuman una mayor parte del coste del apoyo occidental a Ucrania en su guerra con Rusia, que comenzó hace más de cuatro años.

"Se entregaron cientos de miles de millones de dólares a Ucrania y a la OTAN, gratis, que Europa habría pagado si se lo hubieran pedido, pero pediremos ese dinero, aunque sea con algo de retraso", escribió Trump el jueves en su plataforma Truth Social.

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El presidente estadounidense no especificó qué países consideraba que debían pagar.

En su mensaje, Trump también rechazó las informaciones de que las fuerzas armadas estadounidenses se están quedando sin municiones en su guerra contra Irán.

"Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de calibre medio y alto", escribió, y añadió que las municiones se están produciendo a "niveles nunca antes vistos".

Trump refirió que su país acumula reservas y se prepara para contingencias, por lo que había suspendido temporalmente las ventas de armas al exterior.

"Las municiones las reservamos para nosotros, Estados Unidos, en lugar de venderlas a otros, pero las ventas a los aliados pronto volverán a comenzar", indicó.

Es de señalar que, un dron ruso atacó la sede de los servicios de seguridad en Kiev, la capital ucraniana, anunció el presidente Volodimir Zelenski, y un reportero de la AFP afirmó haber visto ambulancias estacionadas cerca del lugar del ataque.

"Lamentablemente, un dron ruso impactó en el edificio central" del SBU [servicios de seguridad ucranianos], dijo Zelenski en Telegram, y añadió que el dron iba dirigido "directamente a la oficina del jefe" de esa agencia.

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