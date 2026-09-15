Reino Unido anunció que "elevará el nivel" de sus relaciones diplomáticas con el régimen de Venezuela pero pidió elecciones libres y justas

Este martes el Gobierno de Reino Unido anunció que elevará el nivel de sus relaciones diplomáticas con el régimen de Venezuela.

El anuncio, que llega días después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmara a NTN24 que acordó "restablecer las relaciones diplomáticas y consulares" con las autoridades provisionales de Venezuela.

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"El Reino Unido ha apoyado durante mucho tiempo el derecho de todos los venezolanos a definir su propio futuro a través de un proceso pacífico y democrático, inicia el comunicado del ministro para América Latina, Chris Elmore.

Asimismo, aclaró que en su Gobierno siguen "firmemente comprometidos con la celebración de elecciones libres y justas, así como con la promoción de los derechos humanos y otras libertades fundamentales en Venezuela".

Elmore recordó la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero del presente año y aseguró que estos acontecimientos "han creado una valiosa oportunidad para que la comunidad internacional contribuya al restablecimiento de la democracia".

Asimismo, el funcionario confirmó que para esta decisión ha estado trabajando "en estrecha coordinación con los Estados Unidos y otros socios internacionales".

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Sobre la decisión diplomática, el Reino Unido "considera que este momento exige un compromiso pragmático para impulsar una transición creíble y fomentar avances adicionales en materia de reformas".

Y agregó: "Acogemos con satisfacción las conversaciones políticas, lideradas desde Venezuela, entre Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, así como los progresos que este proceso ha permitido alcanzar hasta la fecha".

Esto, en referencia a los diálogos entre representantes del régimen y de la legítima Asamblea Nacional de 2015.

En consecuencia, el Gobierno británico "ha decidido elevar el nivel de sus relaciones

diplomáticas con Venezuela" y añadió que profundizará su "colaboración con la Presidenta Interina, Delcy Rodríguez, y con su gobierno, en consonancia con las prioridades del Reino Unido".

Por esta razón, Reino Unido y Venezuela "han acordado su intención de elevar su representación diplomática al nivel de embajador".

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Aunque Elmore señaló que "esta decisión forma parte de un proceso más amplio de reacercamiento

internacional hacia Venezuela", aclaró que este nuevo enfoque "no representa ningún cambio en la valoración que el Reino Unido ha realizado sobre los procesos electorales recientes, incluidos los celebrados en 2024, ni supone un respaldo a ninguna de las partes".