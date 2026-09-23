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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Colombia

Aviones Kfir sobre Santa Marta: De la Espriella militariza la ciudad tras escalada de Los Pachenca

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio la orden de militarizar la ciudad de Santa Marta tras la escalada terrorista de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Los Pachenca. En la zona, los criminales declararon un paro armado ilegal con quema de vehículos, bloqueos de vías y amenazas a comerciantes, lo que llevó al Gobierno a una militarización de la ciudad. "La ciudad está militarizada. El gobierno está aquí. La invitación es a que la gente retorne a sus actividades porque los vamos a cuidar y los vamos a proteger", declaró De la Espriella.

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