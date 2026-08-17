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Lunes, 17 de agosto de 2026
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Gianni Infantino

Grupo de defensa de derechos del fútbol insta a la FIFA a bloquear candidatura a la reelección de Infantino por incumplimiento de los límites del mandato

agosto 17, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Gianni Infantino - Foto EFE
Gianni Infantino - Foto EFE
La carta dirigida a la GACC fue redactada con la ayuda de Miguel Maduro, exjefe del Comité Independiente de Gobernanza y Revisión de la FIFA, quien afirmó que el organismo rector no podía ignorar sus propias reglas.

La organización de derechos humanos FairSquare instó a la FIFA a que dictamine que Gianni Infantino no es elegible para buscar otro mandato como presidente al argumentar que ya cumplió el máximo de tres mandatos permitidos por los estatutos del organismo.

Los presidentes de la FIFA, cabe resaltar, están sujetos a un límite de máximo tres mandatos. Sin embargo, en 2022, Infantino argumentó con éxito que su primer período al frente del gobierno, que comenzó cuando fue elegido en un Congreso Extraordinario en 2016 tras la dimisión de Sepp Blatter, no debía computarse para ese límite porque completaba un mandato interrumpido.

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En una carta enviada al Comité de Gobernanza, Auditoría y Cumplimiento (GACC) de la FIFA, según informó The Athletic, FairSquare afirmó que dicha interpretación era incompatible con los estatutos de la FIFA.

"La denuncia que hemos presentado aporta pruebas claras de que se trata de una infracción manifiesta de las normas y que sienta un precedente muy peligroso", declaró a la agencia Reuters Nicholas McGeehan, director de FairSquare.

"Las reglas establecen claramente que tres mandatos presidenciales es el máximo permitido; la FIFA no puede simplemente eludir esta regla, que sirve como control del poder presidencial, diciendo que su primer mandato no cuenta", agregó.

Infantino se enfrenta a un creciente escrutinio de cara al Congreso de la FIFA del próximo año, donde se espera que busque la reelección para el ciclo 2027-2031. La votación está programada para el 18 de marzo en Marruecos.

La semana pasada, la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF pidieron una revisión de la conducta de Infantino después de que la FIFA propusiera la creación de una filial de 20.000 millones de dólares vinculada a sus competiciones, incluida la Copa del Mundo, para atraer inversión privada.

Varias federaciones nacionales también han manifestado su preocupación. El director ejecutivo de la Asociación Escocesa de Fútbol, Ian Maxwell, declaró el lunes a la BBC que su federación no apoyaría la reelección de Infantino.

Sin embargo, Infantino conserva el respaldo de las confederaciones africanas y sudamericanas.

En diciembre de 2022, el Consejo de la FIFA confirmó por unanimidad que el período comprendido entre 2016 y 2019 no cuenta como un mandato para Infantino.

FairSquare cuestionó la transparencia de dicho fallo al afirmar que el razonamiento del comité nunca se había hecho público.

"El hecho de que no proporcionaran ningún razonamiento para respaldar esta afirmación y que anunciaran la aparente decisión dos días antes de la final del Mundial de Qatar 2022, sugiere que sabían perfectamente que no había base para descartar el primer trimestre de Infantino", precisó McGeehan.

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La carta dirigida a la GACC fue redactada con la ayuda de Miguel Maduro, exjefe del Comité Independiente de Gobernanza y Revisión de la FIFA, quien afirmó que el organismo rector no podía ignorar sus propias reglas.

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