Entrenador venezolano de ligas menores de los Padres de San Diego es liberado bajo fianza tras estar bajo custodia de ICE

El técnico de béisbol venezolano Oswaldo Pirela, quien ejerce como coordinador de receptores de ligas menores para la organización de los Padres de San Diego, fue liberado bajo fianza y se reencontró con su familia en Arizona, según confirma su hermana Daniela Pirela y el propio equipo de las Grandes Ligas.

Pirela había sido arrestado el pasado 16 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, mientras realizaba un viaje de trabajo vinculado a la filial Triple-A del club, los El Paso Chihuahuas.

“Estamos satisfechos de que Oswaldo Pirela haya sido liberado bajo fianza y se haya reunido con su familia. Por respeto a su privacidad y al asunto en curso, no haremos más comentarios en este momento”, expresó la franquicia de San Diego a través de un comunicado oficial.



La detención del exreceptor quien jugó en las filiales de los Rangers de Texas antes de asumir roles técnicos generó versiones encontradas entre la administración estadounidense y su entorno familiar.

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La versión del Departamento de Seguridad Nacional sostuvo previamente que Pirela ingresó legalmente al país en 2014 pero permaneció en territorio estadounidense de forma irregular tras el vencimiento de sus documentos en 2018.

La familia rechazó los señalamientos del gobierno, asegurando que el entrenador mantenía un proceso activo de solicitud de asilo y contaba con las autorizaciones de trabajo correspondientes para ejercer sus funciones profesionales en Estados Unidos.

El DHS no emitió declaraciones inmediatas tras confirmarse la liberación del técnico venezolano, cuyo caso continuará bajo revisión en los tribunales migratorios.