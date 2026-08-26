NTN24
Miércoles, 26 de agosto de 2026
Miércoles, 26 de agosto de 2026
ICE

Entrenador venezolano de ligas menores de los Padres de San Diego es liberado bajo fianza tras estar bajo custodia de ICE

agosto 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezolano Oswaldo Pirela-Foto: captura de pantalla de X
Venezolano Oswaldo Pirela-Foto: captura de pantalla de X
El técnico venezolano fue puesto en libertad y se reunió con su familia en Arizona tras permanecer diez días bajo custodia de las autoridades migratorias.

El técnico de béisbol venezolano Oswaldo Pirela, quien ejerce como coordinador de receptores de ligas menores para la organización de los Padres de San Diego, fue liberado bajo fianza y se reencontró con su familia en Arizona, según confirma su hermana Daniela Pirela y el propio equipo de las Grandes Ligas.

Pirela había sido arrestado el pasado 16 de agosto por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Aeropuerto Internacional de El Paso, Texas, mientras realizaba un viaje de trabajo vinculado a la filial Triple-A del club, los El Paso Chihuahuas.

“Estamos satisfechos de que Oswaldo Pirela haya sido liberado bajo fianza y se haya reunido con su familia. Por respeto a su privacidad y al asunto en curso, no haremos más comentarios en este momento”, expresó la franquicia de San Diego a través de un comunicado oficial.


La detención del exreceptor quien jugó en las filiales de los Rangers de Texas antes de asumir roles técnicos generó versiones encontradas entre la administración estadounidense y su entorno familiar.

o

La versión del Departamento de Seguridad Nacional sostuvo previamente que Pirela ingresó legalmente al país en 2014 pero permaneció en territorio estadounidense de forma irregular tras el vencimiento de sus documentos en 2018.

La familia rechazó los señalamientos del gobierno, asegurando que el entrenador mantenía un proceso activo de solicitud de asilo y contaba con las autorizaciones de trabajo correspondientes para ejercer sus funciones profesionales en Estados Unidos.

o

El DHS no emitió declaraciones inmediatas tras confirmarse la liberación del técnico venezolano, cuyo caso continuará bajo revisión en los tribunales migratorios.

Temas relacionados:

ICE

Oswaldo Pirela

Liberado

Ligas Menores de Béisbol

Estados Unidos

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

María Claudia Tarazona: "desde el primer momento del asesinato, yo le dije a la señora fiscal, yo creo que el esquema de Miguel estaba infiltrado"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Detalles de la misteriosa desaparición en Nicaragua de la mujer que acusó al dictador Ortega de abuso

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No la quieren caminando por las calles de Cuba”: hermana de la prisionera María Cristina Garrido

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

En medio de la tensión entre EEUU y México, se adelanta el primer encuentro entre Rubio y Velasco

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Aumenta la presencia militar de Estados Unidos en país cercano de Cuba: “El tablero es estratégico”

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Poder no es lo mismo que grandeza: así es como China ha confundido "miedo con legitimidad"

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Migrantes venezolanos | Foto: EFE
Migración de venezolanos a Colombia

"No podemos ser condescendientes con la impunidad": expertos sobre deportaciones en Colombia

Delcy Rodríguez y Cilia Flores - Fotos: AFP
Cilia Flores

¿Está molesta Cilia Flores con Delcy Rodríguez? Esto dice exoficial de inteligencia de Estados Unidos

Práctica del Comando Sur en el Caribe / FOTO: Captura de pantalla
Comando Sur

Nueva demostración de fuerza de EEUU: Militares a bordo de un destructor disparan hacía objetivos en el Caribe

Las alcabalas por medio de las cuales se beneficiaba Diosdado terminarán, según Delcy Rodríguez - Fotos: AFP
Régimen venezolano

¿Ahora Diosdado Cabello cómo amedrentará? Delcy Rodríguez anuncia la eliminación de las alcabalas

Delcy Rodríguez/ Carlos Giménez - Fotos AFP
Carlos A. Giménez

Con este contundente mensaje el congresista de EE. UU. Carlos Giménez exigió la salida de Delcy Rodríguez del poder

Más de Actualidad

Ver más
Buque petrolero - Foto de referencia Canva
China y Estados Unidos

China, que compra 90% del petróleo iraní, se pronuncia tras amenazas de Trump a países con relaciones comerciales con el régimen iraní

Ayuda humanitaria almacenada de la Unión Europea - Foto de referencia: EFE
Unión Europea

Unión Europea refuerza ayuda a Venezuela con nuevo cargamento tras los terremotos

Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
Estados Unidos e Irán

Contundente mensaje de Trump: EEUU anuncia guerra económica contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El poder no basta

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Brasil y México vuelven a defender los crímenes de la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Buque petrolero - Foto de referencia Canva
China y Estados Unidos

China, que compra 90% del petróleo iraní, se pronuncia tras amenazas de Trump a países con relaciones comerciales con el régimen iraní

Ayuda humanitaria almacenada de la Unión Europea - Foto de referencia: EFE
Unión Europea

Unión Europea refuerza ayuda a Venezuela con nuevo cargamento tras los terremotos

Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
Estados Unidos e Irán

Contundente mensaje de Trump: EEUU anuncia guerra económica contra el régimen de Irán

Alcabala en Venezuela - Foto AFP
Delcy Rodríguez

¿Caerán alcabalas policiales del chavismo tras décadas de abuso? Así anunció Delcy Rodríguez la supuesta eliminación de este acto extorsivo

James Rodríguez de la selección Colombia-Foto: EFE
Fútbol

Susto en el aire: reportan emergencia en vuelo en el que viajaba el futbolista James Rodriguez

bombardeo nocturno en la aldea de Lebiazhe- Foto: EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Ataque ruso con drones deja cuatro muertos en Járkov y Ucrania responde contra objetivos estratégicos en Rusia

Foto: @ABDELAESPRIELLA
Abelardo de la Espriella

"Evitamos que 7,7 millones de dosis llegaran a las calles y golpeamos las finanzas criminales en al menos USD 85 millones": nuevo golpe a narcotraficantes en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023