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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Terremoto en Colombia

Equipos de búsqueda y rescate urbano de Estados Unidos ya se encuentran en Pereira tras el devastador terremoto

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos envió Equipo de Respuesta a Desastres de Asistencia y equipos de búsqueda y rescate urbanos- Foto: captura de pantalla de X del Departamento de Estado
Estados Unidos envió Equipo de Respuesta a Desastres de Asistencia y equipos de búsqueda y rescate urbanos- Foto: captura de pantalla de X del Departamento de Estado
El personal estadounidense brinda asistencia técnica en evaluación de estructuras, atención médica y gestión logística coordinada con el Gobierno colombiano.

En respuesta a la emergencia desatada por el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que afectó al centro y occidente del país, personal especializado en Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de Estados Unidos llegó a suelo colombiano para sumarse a los esfuerzos de socorro.

A través de sus canales oficiales el Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó la llegada de los equipos de apoyo técnico a la ciudad de Pereira, uno de los puntos neurálgicos desde donde se coordinan las operaciones de asistencia para el Eje Cafetero y las regiones aledañas.

El contingente norteamericano está integrado por miembros de Virginia Task Force 1(VATF1) y del Departamento de Bomberos del Condado de los Ángeles (LACOFD), dos de las brigadas de respuesta a desastres con mayor trayectoria a nivel internacional.

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Las labores del personal estadounidense en el terreno colombiano se centran en la evaluación estructural, atención médica de emergencia y gestión de información y logística.

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Esta movilización de apoyo técnico se suma a los contingentes internacionales y la ayuda humanitaria procedente de diversos países de la región para atender el saldo de víctimas y la remoción de escombros en las ciudades más golpeadas por el terremoto.

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