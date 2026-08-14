Tragedia en familia venezolana tras terremoto en Colombia: tres integrantes perdieron la vida en Cali

Tres integrantes de una familia de origen venezolano fallecieron tras el terremoto que golpeó a Colombia, esto después de que una estructura colapsara en Cali en el movimiento sísmico.

Las víctimas se encontraban en la capital del Valle del Cauca cuando ocurrió el terremoto y fueron identificadas como Juan de Dios Vivas, de 68 años; Yelitza González, de 65; y su nieto José Juan Vivas, de 16. El hecho hace parte de otros más tras al balance de fallecidos registrado por la emergencia y deja ver el impacto que ha tenido el sismo en sectores residenciales de la ciudad, según información difundida por El Nacional.

Los organismos de socorro han desplegado operativos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas la vez que las autoridades estudian las condiciones de las edificaciones que resultaron afectadas. La prioridad en las primeras horas fue buscar a personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros.

La tragedia de igual forma afectó a otras familias venezolanas que residen en Colombia. La comunidad migrante estaba entre las personas que buscaba información sobre familiares y conocidos tras el terremoto, en medio de las dificultades que se generaron por las interrupciones de comunicaciones y los daños que se produjeron en diferentes sectores.

El terremoto también hizo daños estructurales en viviendas, establecimientos comerciales y otras construcciones. Las autoridades han mantenido las labores de evaluación para determinar que inmuebles aún podían ser habitados y cuáles representaban algún riesgo para las personas.

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El caso de esta familia en concreto se conoció cuando seguían las operaciones de emergencia en Cali y otras zonas que han sido afectadas. Los equipos de rescate han trabajado con maquinaria especializada y perros entrenados para revisar estructuras colapsadas y descartar la presencia de posibles sobrevivientes.

Las autoridades colombianas insisten en que los balances pueden cambiar mientras que continúan ello las labores de búsqueda y se verifica la identidad de las víctimas.

Por último, la tragedia tiene consigo una dimensión especial para la comunidad venezolana en Colombia porque las víctimas pertenecían a una misma familia y habían ya establecido su vida en el país.