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Viernes, 14 de agosto de 2026
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Colombia

Tragedia en familia venezolana tras terremoto en Colombia: tres integrantes perdieron la vida en Cali

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia)-Foto: EFE
Personas buscan entre los escombros de una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, este lunes en Cali (Colombia)-Foto: EFE
Los familiares fallecieron al momento en que una estructura colapsó durante el movimiento telúrico que dejó numerosas víctimas.

Tres integrantes de una familia de origen venezolano fallecieron tras el terremoto que golpeó a Colombia, esto después de que una estructura colapsara en Cali en el movimiento sísmico.

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Las víctimas se encontraban en la capital del Valle del Cauca cuando ocurrió el terremoto y fueron identificadas como Juan de Dios Vivas, de 68 años; Yelitza González, de 65; y su nieto José Juan Vivas, de 16. El hecho hace parte de otros más tras al balance de fallecidos registrado por la emergencia y deja ver el impacto que ha tenido el sismo en sectores residenciales de la ciudad, según información difundida por El Nacional.

Los organismos de socorro han desplegado operativos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas la vez que las autoridades estudian las condiciones de las edificaciones que resultaron afectadas. La prioridad en las primeras horas fue buscar a personas que pudieran haber quedado atrapadas bajo los escombros.

La tragedia de igual forma afectó a otras familias venezolanas que residen en Colombia. La comunidad migrante estaba entre las personas que buscaba información sobre familiares y conocidos tras el terremoto, en medio de las dificultades que se generaron por las interrupciones de comunicaciones y los daños que se produjeron en diferentes sectores.

El terremoto también hizo daños estructurales en viviendas, establecimientos comerciales y otras construcciones. Las autoridades han mantenido las labores de evaluación para determinar que inmuebles aún podían ser habitados y cuáles representaban algún riesgo para las personas.

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El caso de esta familia en concreto se conoció cuando seguían las operaciones de emergencia en Cali y otras zonas que han sido afectadas. Los equipos de rescate han trabajado con maquinaria especializada y perros entrenados para revisar estructuras colapsadas y descartar la presencia de posibles sobrevivientes.

Las autoridades colombianas insisten en que los balances pueden cambiar mientras que continúan ello las labores de búsqueda y se verifica la identidad de las víctimas.

Por último, la tragedia tiene consigo una dimensión especial para la comunidad venezolana en Colombia porque las víctimas pertenecían a una misma familia y habían ya establecido su vida en el país.

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