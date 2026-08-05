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Miércoles, 05 de agosto de 2026
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Estados Unidos

El Comando Sur de Estados Unidos y 18 países de las Américas, incluido Colombia, crean alianza militar contra el crimen organizado

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan. (AFP)
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general de infantería de Marina Francis L. Donovan. (AFP)
El nuevo grupo de trabajo conjunto del Hemisferio Occidental sustituye las operaciones unilaterales para coordinar inteligencia, vigilancia y respuesta ante crisis regionales.

El Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom) oficializó el lanzamiento del Grupo de Trabajo Conjunto del Hemisferio Occidental, una coalición militar conformada por 18 naciones de América diseñada para asestar un golpe estratégico a las estructuras del crimen organizado transnacional y redefinir la seguridad en la región.

La iniciativa representa una “transición” formal de la Operación Lanza del Sur, iniciada en 2025 bajo la administración de Donald Trump, hacia una plataforma de cooperación multinacional enfocada en la integración de inteligencia, patrullaje coordinado y asistencia en crisis humanitarias.

“Esta sede reúne capacidades militares a la medida y alianzas de confianza para incrementar la fricción sistémica total, el ritmo operacional, ejercer una presión sostenida sobre las organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Estados Unidos y de nuestros socios”, declaró el general Francis Donovan, comandante del Southcom.

El mando operativo de esta nueva fuerza multinacional estará a cargo del general Kevin Jarrad, militar reconocido por haber liderado la respuesta de asistencia humanitaria del Departamento de Estado tras los terremotos de junio en Venezuela.

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Esta alianza está integrada por los países firmantes de la Alianza del Escudo de las Américas. En el bloque de países que ya estaban participando Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Después del evento, también se sumaron Bahamas, Belice, Chile, Guatemala, Jamaica y Perú, además del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

El anuncio marca un cambio de fase tras meses de intensos operativos marítimos en aguas del Caribe y el Pacífico, los cuales dejaron decenas de embarcaciones neutralizadas en el marco de la presión diplomática y militar que precedió a la captura de Nicolás Maduro a inicios de este año.

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Con esta nueva sede operacional basada en Miami, Estados Unidos y sus aliados buscan sustituir los ataques unilaterales por un esquema de inteligencia compartida, vigilancia permanente y operaciones combinadas, alineando a los ejércitos del continente frente a las amenazas comunes del narcotráfico y el crimen transnacional.

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