Alerta: denuncian que decenas de presos políticos fueron trasladados arbitrariamente de Rodeo 1

Familiares de presos políticos en Venezuela denunciaron que varios de sus familiares fueron trasladados arbitrariamente del centro de reclusión del régimen, Rodeo 1. Según Andreína Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, el régimen chavista de Delcy Rodríguez “no puede ocultar su talante de criminal y violador de derechos humanos”. “Estos traslados se realizan sin avisar a abogados, sin avisar familiares, sin informar oficialmente (...) incluso estuvimos hasta altas horas de la noche insistiendo en el portón que nos dieran información sobre qué era lo que estaba pasando”, dijo.