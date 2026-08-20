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Jueves, 20 de agosto de 2026
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España

España registra más de 4.000 muertes atribuibles al calor desde junio, la cifra más alta desde 2022

agosto 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Fuerte ola de calor - Foto de (EFE)
Fuerte ola de calor en Europa (EFE)
En esta ocasión, las muertes vinculadas al calor según los datos publicados diariamente y revisados con regularidad por este instituto público se elevan a 4.458 desde el 1 de junio.

España registró cerca de 4.500 muertes atribuibles al calor entre el 1 de junio y el 19 de agosto, la cifra más alta en este periodo desde 2022, según datos del Instituto de Salud Carlos III de Madrid consultados el jueves por la AFP.

A título comparativo, en el mismo periodo del año pasado se atribuyeron 3.073 decesos al calor, y 1.890 en 2024. Hay que remontarse hasta 2022 para encontrar una estimación similar, con 4.520 muertos entonces.

En esta ocasión, las muertes vinculadas al calor según los datos publicados diariamente y revisados con regularidad por este instituto público se elevan a 4.458 desde el 1 de junio.

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Estas estimaciones se basan en un sistema denominado "MoMo" (Monitorización de la Mortalidad), que recoge a diario el número de defunciones en España y calcula la desviación con respecto a la mortalidad prevista a partir de las series históricas registradas.

También incorpora factores como las temperaturas comunicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Al igual que gran parte de Europa, España atraviesa este año un verano especialmente tórrido, encadenando varias olas de calor.

Julio de 2026 fue el mes más cálido jamás registrado en España, igualando a julio de 2022, según la Aemet. También ha sido el mes de julio más seco desde el inicio de los registros en 1961, afirmó esta agencia.

Las altas temperaturas y la sequía contribuyeron a alimentar incendios de una magnitud inédita en el país, entre ellos el más extenso jamás registrado que quemó a finales de julio unas 50.000 hectáreas en Ávila, al oeste de Madrid.

España ha sufrido en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas que superan de largo los 40 ºC.

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