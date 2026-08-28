"Esperamos a María Corina y a cada venezolano que tuvo que marcharse": palabras de Juan Pablo Guanipa al recibir al opositor Omar González en Anzoátegui

El diputado venezolano y dirigente del partido político Vente Venezuela, Omar González, regresó a su país este viernes 28 de agosto tras más de un año en el exilio.

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González arribó al Aeropuerto Internacional José Antonio Anzoátegui, ubicado en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui.

En videos que rondan las redes sociales, se observa a González siendo recibido por sus compatriotas a las afueras del aeropuerto.

Luego de recibir a su compañero de lucha, el también dirigente político Juan Pablo Guanipa se pronunció en la red social X.

"Hoy recibimos a Omar González en Anzoátegui. Bienvenido a casa, hermano. Esperamos a María Corina y a cada venezolano que tuvo que marcharse", expresó Guanipa.

"Vamos a recuperar Venezuela, la democracia y vamos a luchar para que nunca más un venezolano tenga que abandonar su país por culpa de una dictadura", añadió.

Con su llegada, González se convierte en el primero de los seis colaboradores de la líder democrática y Nobel de Paz, María Corina Machado, que permanecieron refugiados durante más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas, en retornar a territorio venezolano.

“Regreso más fuerte que nunca y con la intención de acompañar a los venezolanos”, afirmó González antes de abordar un vuelo con destino a Barcelona, estado Anzoátegui.