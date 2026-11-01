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Domingo, 01 de noviembre de 2026
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Régimen de Irán

Irán advierte a EE. UU. que una "nueva guerra será más larga" y que Trump no podría dictar su final

noviembre 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Un cartel del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en el centro de Teherán-Foto: AFP
Un cartel del líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, en el centro de Teherán-Foto: AFP
Este repunte en la hostilidad verbal se produce en un escenario político doméstico complejo para la Casa Blanca.

En medio de la tensiones que se mantienen en Medio Oriente, el régimen de Irán amenazó de nuevo a Estados Unidos con una nueva guerra, la cual podría prolongarse más que el reciente conflicto que se mantiene en la región, además advirtió que el presidente norteamericano Donald Trump no podría determinar su duración.

"Una eventual guerra futura podría durar más que el conflicto anterior, y el presidente no estaría en condiciones de dictar ni el calendario ni las condiciones para su conclusión", amenazó Mohamad Akraminia, portavoz de la tiranía de Irán en la televisión estatal.

Akraminia se refería a la fase más intensa del conflicto, exactamente el 28 de febrero de 2026, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron contundentes ataques contra el régimen, los cuales causaron la muerte de su líder supremo: el ayatolá Alí Jamenei, quien era la cabeza de la tiranía y se le culpaba por graves violaciones a los derechos humanos.

En ese momento, el régimen de los ayatolás respondió a la agresión al lanzar una serie de misiles y drones con explosivos en toda la región, mientras que los grupos subversivos que financia también entraron en combate tanto en el Líbano como Yemen.

Asimismo, Mehrdad Akhlaghi, ministro de Defensa del régimen iraní advirtió en horas recientes de una respuesta "proporcionada, decisiva y contundente" ante un eventual ataque en contra de ese país, según explicó la televisión estatal.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene una postura contundente ante el conflicto al advertir que el ejército norteamericano ha logrado destruir gran parte de las capacidades militares de los iraníes, pero reconoció que aún debe alcanzar uno o dos objetivos.

"Hemos destruido su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos de uno o dos emplazamientos, pero podemos hacerlo en diez minutos", se mostró seguro Trump.

Este repunte en la hostilidad verbal se produce en un escenario político doméstico complejo para la Casa Blanca. Estados Unidos celebrará sus elecciones de medio término el próximo 3 de noviembre, una contienda a la que el gobierno y el Partido Republicano llegan con márgenes ajustados de popularidad.

Entre los principales factores de desgaste se encuentran la prolongación de la crisis con Irán, el consecuente encarecimiento global de los precios del petróleo y los debates internos en torno a la gestión de la seguridad fronteriza.

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